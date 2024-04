Cursos do Senai terão 700 vagas contratadas pela Prefeitura de Belém para qualificação profissional visando a COP 30

Por meio do Banco do Povo, a prefeitura municipal de Belém amplia as opções de cursos de qualificação ofertados gratuitamente à população via programa Donas de Si. Foi assinado o contrato com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Senai, no valor de R$ 771.700,00 que ofertará 700 vagas em 35 turmas de 16 cursos, inclusive, com aprendizado voltado às oportunidades de trabalho que surgirão com a COP 30, como pedreiro, eletricista, pintor, encanador e soldador. As inscrições para as primeiras turmas acontecerão ainda neste mês de abril, com início das aulas em 2 de maio.

“Em quase três anos do programa Donas de Si, qualificamos mais de 2.600 pessoas. Continuamos voltados a atender mulheres, especialmente as chefes de família, visando o empoderamento econômico delas. Mas tivemos a experiência de inclusão dos públicos masculino e LGBTQIAP+, apesar de representarem pouco mais de 10% das pessoas atendidas”, destaca a coordenadora-geral do Banco do Povo, Georgina Galvão.

“Imaginamos que, com esses novos cursos da área industrial, principalmente da construção civil, iremos atrair mais homens, mas esperamos que as mulheres também se interessem por novas profissões, de modo a enfrentar a ideologia dominante da divisão sexual do trabalho, que naturaliza as atribuições entre homens e mulheres, a exemplo de homens que são engenheiros e construtores e de mulheres professoras ou empregadas domésticas”, acrescenta.

As inscrições para as novas turmas ocorrerão de forma presencial, na sede do Banco do Povo, com preenchimento de vagas por ordem de chegada. O calendário de inscrição ainda será divulgado. As aulas do contrato com o Senai se darão de forma presencial em dois Centros de Educação Profissionalizante (CEP) e também nos bairros e distritos com o emprego de unidades móveis (carretas) refrigeradas e aparelhadas.

O Banco do Povo e o Senai estão alinhando os procedimentos entre as suas equipes para dar início aos cursos. “O Senai é a maior instituição de qualificação profissional do Brasil e a 5ª maior do mundo, inclusive, copiado por outros países”, informou o diretor do CEP Getúlio Vargas, Welson Corrêa, durante a reunião.

“Viemos somar com esse programa da prefeitura trazendo a nossa estrutura de equipamentos e pessoal, com as nossas unidades móveis e kits que garantem toda a estrutura necessária para realizar os cursos nos bairros, onde não for possível levar as unidades móveis”, explicou o diretor.

A certificação do Senai é válida em todo o Brasil e também em Portugal e nos países do Mercosul.

A Prefeitura, por meio do Banco do Povo, continua ofertando cursos junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). O contrato vigente, no valor de R$ 735 mil, prevê a oferta de 1.871 vagas em 99 turmas de 44 cursos.

NOVOS CURSOS

Além dos cursos voltados para a construção civil, a Prefeitura de Belém também contratou cursos voltados ao potencial de transporte fluvial, é o caso de Mecânico de motores marítimos; às necessidades e aptidões do clima local, como Mecânico de refrigeração e climatização residencial e Técnicas de instalação de sistemas fotovoltaicos; e para a área de moda, especialmente a costura, voltados para a produção de uniformes e de brindes, como Costureiro industrial de vestuário, Ecobags (brindes institucionais, bolsas, estojos, carteiras, portas-moedas), Modelista, Moda Upcycling (customização de produtos), Modelagem para uniformes e Técnicas de costura industrial em uniformes profissionais.

Os cursos contratados junto ao Senai têm carga-horária variável entre 60 e 200 horas-aula.

Confira os novos cursos que serão ofertados pela Prefeitura de Belém, por meio do contrato do Banco do Povo com o Senai:

Costureiro industrial de vestuário

Ecobags (brindes institucionais, bolsas, estojos, carteiras, portas-moedas)

Eletricista instalador predial

Encanador instalador predial

Mecânico de motores marítimos

Mecânico de refrigeração e climatização residencial

Mecânico de manutenção de máquinas de costura industrial

Moda Upcycling

Modelagem para uniformes

Modelista

Pedreiro

Pintor de obras

Soldador a arco elétrico e oxiacetilêncio

Técnicas de construção a seco

Técnicas de costura industrial em uniformes profissionais

Técnicas de instalação de sistemas fotovoltaicos

