Severa tempestade solar provoca auroras boreais pelo mundo

A maior e mais severa tempestade solar dos últimos 20 anos aconteceu na noite desta sexta-feira (10) e provocou auroras boreais em diversas partes do mundo. O fenômeno, que deixa o céu colorido, pôde ser visto nos hemisférios norte e sul.

A tempestade solar já estava prevista e causou preocupação em especialistas. O motivo são as chances da tempestade atrapalhar redes de energia e a comunicação via satélite, incluindo a internet. As informações são da Agência de Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos.

O alerta emitido pelo grupo foi classificado como severo e no nível G4, o segundo nível mais alto. A escala vai até o G5, considerado extremo.

As auroras boreais surgiram em locais incomuns de aparecerem, como em Ushuaia, na Argentina; Budapeste, na Hungria; Suíça; Reino Unido; Los Lagos, no Chile e até em Massachussets, nos Estados Unidos. As luzes coloridas são mais frequentes em locais com altitude elevada, como Polo Norte. Islândia e Noruega são países que recebem, todos os anos, caçadores de auroras boreais que sonham em ver o espetáculo celeste.

De acordo com o portal G1, as tempestades solares acontecem quando há erupção de plasma e campos magnéticos no campo da coroa solar.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/ Miguel Calero