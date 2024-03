Jojo admite que teve dedo na cara de estudante, mas não agressão. Ouça!

Jojo enviou um áudio no WhatsApp do titular deste portal de notícias e reafirmou que não agrediu Gabriela Nascimento, sua colega de sala na faculdade, com um tapa na cara. A influenciadora ainda ressaltou que ela terá que provar ou será processada por calúnia e difamação.

“Quem toma um tapa na cara, pra onde vai? Diretamente para a delegacia e procura a direção da faculdade. Ela não procurou a direção da faculdade e muito menos foi para a delegacia fazer B.O. Eu não dei tapa na cara dela, estava todo mundo ali presente, eu não dei não, e se eu tivesse dado, eu teria dado só um tapa na cara dela”, disse Jojo sobre o ocorriod na noite desta quinta-feira (21/03), no pátio da Estácio de Sá, Rio de Janeiro.

Vai ter que provar!

Jojo ainda afirmou que não teria problema algum em admitir a agressão caso tivesse acontecendo, porém, ela diz que sim, colocou o dedo na cara da jovem estudante de Direito.

“Você [Leo Dias] me conhece bem, não tenho problema nenhum em admitir, mas não dei, se eu tivesse dado, eu falaria, agora ela vai ter que provar, porque calúnia e difamação é crime, tem que provar. Tirar o dedo da cara e botar dedo na cara não é tapa na cara, tapa na cara é tapa na cara, dedo na cara não é tapa na cara”.

Fonte: Portal Léo Dias/Foto: Instagram