Festival de k-pop em SP relata assédio após fã beijar integrante do Younite

O incidente ocorreu na noite do último domingo (17), durante o 18º Festival da Cultura Coreana, em São Paulo. Em nota oficial, a organização do evento classificou o ato como assédio e expressou seu profundo repúdio ao ocorrido.

Uma fã do grupo de K-pop Younite agarrou e beijou um dos integrantes durante o 18º Festival da Cultura Coreana, no Centro de São Paulo. O caso aconteceu no domingo (17), e a organização do evento divulgou uma nota classificando o ato como assédio e expressando “profundo repúdio”.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o artista Eunho é surpreendido por uma mulher que invade seu espaço, o agarra e tenta beijá-lo. A atitude foi criticada por outros fãs, que se manifestaram contra o ocorrido. Uma fã, em uma rede social do festival, classificou o ato como “inadmissível” e afirmou que a mulher cometeu um crime.

Páginas de fãs do grupo já haviam publicado orientações para os shows, pedindo para que respeitassem os artistas e evitassem “qualquer gesto, fala ou ação que possa gerar desconforto aos integrantes”.

O que diz a organização do Festival

Em nota, a organização do evento reafirmou seu compromisso em promover o respeito e a ética, repudiando o assédio. “Atos que atentem contra a integridade, o respeito e a dignidade de qualquer pessoa não serão jamais tolerados”, declarou a organização.

Sobre o grupo Younite

O grupo Younite, composto por sete sul-coreanos e um coreano-americano, estreou em abril de 2022 pela gravadora Brandnew Music. Com 8,9 milhões de streams no Spotify, eles estão em sua primeira turnê pelo Brasil, onde contam com sucessos como “Rock Steady”, “1 of 9”, “WATERFALL” e “Love It”.

Foto: Revista KoreaIN

Se inscreva no canal: