Delegado Raimundo Benassuly assume a Delegacia Geral da Polícia Civil

O governo do Pará oficializou a exoneração de Walter Rezende do cargo de delegado-geral da Polícia Civil. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado, edição de ontem, terça-feira, 02. Para ocupar a função, o governador Helder Barbalho (MDB) nomeou Raimundo Benassuly, que atuava como corregedor da instituição. Esta é a segunda vez que Benassuly vai comandar a Polícia Civil do Estado.

Com 32 anos de carreira no serviço público, Walter Rezende estava à frente da Polícia Ciivl do Pará desde setembro de 2020.

A mudança ocorre durante um período de mobilização dentro da corporação. Entre os dias 3 e 4 de abril, entidades que representam os profissionais da Polícia Civil organizam um protesto de 24 horas em frente à Delegacia Geral de Polícia do Estado.

A mobilização conta com a participação da União dos Escrivães do Estado do Pará, do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Pará (Sindipol) e da Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Pará (Adepol).

