Dia Mundial do Café: 6 benefícios surpreendentes da bebida que conquistou o mundo

Hoje, 14 de abril, muita gente nas redes sociais celebra o Dia Mundial do Café. Apesar de não ser a data oficialmente reconhecida por instituições ligadas ao setor, é um ótimo momento para homenagear essa bebida tão presente na rotina — e no coração — de milhões de pessoas.Para fins mais “oficiais”, a International Coffee Organization (ICO) reconhece o 1º de outubro como o Dia Internacional do Café, enquanto no Brasil, a Associação Brasileira da Indústria do Café (Abic) celebra o Dia Nacional do Café em 24 de maio.

Independentemente da data, uma coisa é certa: o café é muito mais do que um combustível para enfrentar o dia. Quando consumido com moderação, ele pode trazer benefícios reais para a saúde. A dose ideal, segundo especialistas, é de até 400 mg de cafeína por dia — o que equivale a cerca de quatro xícaras pequenas (50 ml cada).

Confira abaixo 6 benefícios potenciais do café que são respaldados por estudos científicos:

1. Coração saudável

Estudos indicam que o consumo moderado de café pode ajudar a reduzir o risco de doenças cardiovasculares, como insuficiência cardíaca. Isso se deve à combinação de cafeína e compostos antioxidantes presentes na bebida.

2. Menor risco de diabetes tipo 2

Há evidências robustas ligando o consumo regular de café a uma menor probabilidade de desenvolver diabetes tipo 2. A bebida pode ajudar na regulação da glicose, quando inserida numa dieta equilibrada.

3. Mais energia e desempenho

A cafeína atua como estimulante natural, favorecendo o foco e o desempenho físico. Por isso, é comum encontrar a substância em suplementos para atletas — mas uma boa xícara de café puro também cumpre esse papel, sem aditivos.

4. Proteção contra doenças neurodegenerativas

Pesquisas sugerem que o café pode ter um papel protetor contra doenças como Parkinson e até ajudar na preservação da memória. Ainda que os estudos estejam em fase inicial, os resultados são promissores.

5. Redução do risco de certos tipos de câncer

Alguns tipos de câncer, como o de fígado e o colorretal, parecem ter uma menor incidência entre quem consome café com frequência (e moderação). A bebida, claro, não é tratamento nem prevenção garantida, mas pode contribuir como parte de um estilo de vida saudável.

6. Longevidade

Quem consome café regularmente tende a viver mais, segundo estudos populacionais. Os benefícios à saúde se refletem em maior expectativa de vida, especialmente quando o hábito é combinado com alimentação balanceada e atividade física.

Atenção ao consumo excessivo

Apesar dos benefícios, é importante lembrar: café em excesso pode fazer mal. Dormir mal, ficar mais ansioso ou ter problemas gastrointestinais são efeitos colaterais comuns quando a dose ideal é ultrapassada. Outro ponto de atenção está na qualidade do produto. Cafés muito baratos podem conter impurezas como cascas, galhos e até pedras, mascaradas por uma torra mais escura. Além disso, os maiores benefícios estão no consumo do café puro, sem adição de açúcar ou leite.Com moderação e atenção à qualidade, o café pode ser um grande aliado da saúde — e um delicioso ritual diário. E aí, que tal aproveitar o Dia Mundial do Café com uma xícara bem preparada e, agora, com ainda mais motivos para saboreá-la?

Por: Thays Garcia

Com Informações Veja Saúde

Imagem: Pinterest