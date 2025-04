Pará avança na construção e entrega de pontes por todo o Estado

O Governo do Pará registra, desde 2019, a entrega de 115 pontes em diversas regiões construídas com recursos estaduais e 241 pontes executadas por meio de convênios com prefeituras. Atualmente, mais de 90 pontes, com recursos estaduais e convênios, estão em construção.

“O impacto econômico e social da construção dessas novas pontes é significativo. Além de melhorar a mobilidade urbana, essas obras dinamizam a economia ao facilitar o transporte de bens e produtos, permitindo que empresas escoem suas produções com mais eficiência e que os consumidores tenham acesso facilitado a diferentes regiões. O turismo também é beneficiado, já que muitas dessas pontes melhoram o acesso a praias e outros atrativos naturais, impulsionando a economia local”, ressalta o secretário de Infraestrutura e Logística (Seinfra), Adler Silveira.

Para o comerciante Marcelo Andrade, proprietário do Areal Rio Capim, localizado no KM 39 da PA-256, que depende do tráfego pela rodovia para a extração e venda dos produtos, a pavimentação e a construção de sete pontes ao longo da via, promovidas pelo Governo do Estado, influenciam diretamente no desenvolvimento econômico, segurança e agilidade para moradores e para o setor produtivo da região.

“Os veículos realizam a retirada dos produtos e os transportam até os destinos finais pela via. Por isso, falo com propriedade que as mudanças com a pavimentação foram muito positivas, garantindo o escoamento mais ágil e seguro dos nossos produtos. Conseguimos também expandir as vendas para outros municípios da região, fortalecendo a nossa atuação no mercado”, celebra o comerciante.

A construção das pontes envolve estudos técnicos e ambientais da Seinfra, que investe em tecnologias inovadoras e métodos construtivos avançados. A substituição de pontes de madeira por estruturas de concreto armado está entre as soluções mais eficazes, com maior durabilidade, resistência e segurança para os usuários, além de reduzir custos de manutenção no longo prazo.

“Estamos num crescimento formidável ano a ano e, certamente, a logística de transporte é fundamental para que nós possamos comercializar e exportar os nossos grãos aqui produzidos e outros produtos, como o boi e assim por diante”, destaca o secretário de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), Giovanni Queiroz.

ENTREGAS RECENTES

Em 2025, o Governo do Estado entregou a ponte sobre o Rio Alto Capim, com quase 600 metros de extensão. No ano passado, entre as entregas, destacam-se: a ponte sobre o Rio Fresco; a ponte de concreto em Santana do Araguaia; e a ponte sobre o rio Itacaiúnas, em Marabá.

OBRAS EM ANDAMENTO

Entre as pontes em construção, são destaques: a ponte sobre o Rio Maguari, em Ananindeua, que conectará a Avenida Augusto Montenegro, na altura do Conjunto Maguari, à Avenida Governador Hélio Gueiros; a ponte de São Domingos do Capim, que terá 764 metros de extensão e será totalmente construída em concreto; e a nova ponte Icoaraci/Outeiro, que já está com 75% dos serviços concluídos.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias