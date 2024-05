Divulgada lista final com habilitados para XX Concurso de Quadrilhas 2024

Começando os preparativos para o maior arraial da Amazônia, a Fundação Cultural do Pará (FCP), por meio da Diretoria de Interação Cultural, informa a lista final de habilitação do XX Concurso Estadual de Quadrilhas do Arraial de Todos os Santos 2024. O resultado foi publicado nesta sexta-feira, 17, no Diário Oficial do Estado (DOE). Confira aqui a lista completa. O sorteio das apresentações será nesta terça-feira, 21.

Em sua 20ª edição, o Concurso Estadual de Quadrilhas já é tradição no Arraial de Todos os Santos, centenas de grupos de quadrilheiros e misses vindo de diversas regiões do Estado, já se apresentaram na praça do Povo, localizada no Centur, em Belém.

Este ano o concurso ocorrerá do dia 13 a 27 de junho, serão 15 dias de apresentações com 130 quadrilhas adultas, 15 quadrilhas mirins. Além de 50 misses da diversidade, que farão sua performance no dia 28 de junho.

Imagem: Pedro Guerreiro / Agência Pará de Notícias