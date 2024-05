Gabigol não usará mais a camisa 10 do Flamengo após foto polêmica

Em um comunicado publicado as redes sociais, o time rubro-negro informou que o jogador foi multado. Além disso, Gabigol não usará mais a camisa 10 do Flamengo nas competições possíveis de alteração na numeração.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após reunião com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e demais diretores do departamento, o atleta Gabriel Barbosa foi multado e comunicado pelo dirigente de que não usará mais a camisa 10 rubro-negra nas competições possíveis de alteração da numeração”, diz o texto publicado.

Na noite de ontem, quinta-feira, 16, viralizou uma suposta foto de Gabriel Barbosa, o Gabigol, usando uma camisa do Corinthians. O detalhe deixou os torcedores do Flamengo, clube onde atua, revoltados.

O atleta foi flagrado vestindo a nova camisa do alvinegro, toda preta. Recentemente, o Flamengo ganhou do Corinthians por 2 a 0, na partida disputada pelo Campeonato Brasileiro.

Nas redes sociais, não faltaram críticas ao jogador: “Inacreditável que o Gabigol jogou no lixo toda a história que construiu no Flamengo. Sai pela porta dos fundos”. “Se fosse o contrário eu ficaria puto também. Nem é o time dele de infância, ele era santista”, reagiu outro. “O sonho do Gabigol é jogar no Corinthians”, pontuou mais um.

Vale lembrar que o Corinthians teve interesse em contratar Gabigol, durante a última janela de transferências do clube. No entanto, as negociações não avançaram. O atacante tem contrato com o Flamengo até o final deste ano.

Gledston Tavares/Eurasia Sport Images/Getty