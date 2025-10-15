Vice-governadora Hana Ghassan visita obras de creches no Marajó e reforça compromisso com a educação infantil

A vice-governadora do Estado do Pará, Hana Ghassan, esteve no município de Santa Cruz do Arari, na Ilha do Marajó, para acompanhar o andamento das obras de construção de uma nova unidade de educação infantil. A visita faz parte do programa estadual “Creches Por Todo o Pará”, que visa ampliar o acesso à educação infantil de qualidade em todo o estado.

Durante a visita, a vice-governadora constatou que a obra da creche está com aproximadamente 80% de conclusão. A unidade contará com infraestrutura moderna, incluindo salas de aula, berçário, lactário, área recreativa coberta, brinquedoteca, sala multiuso, auditório e biblioteca, com capacidade para atender até 200 crianças.

O programa “Creches Por Todo o Pará” tem como objetivo beneficiar cerca de 30 mil famílias em situação de vulnerabilidade social, especialmente mulheres que precisam retornar ao mercado de trabalho. Com um investimento superior a R$ 400 milhões, o programa prevê a construção de 150 creches em todo o estado, destinadas ao atendimento de crianças de 0 a 5 anos.

Hana Ghassan destacou a importância da parceria entre o Governo do Estado e os municípios para a implementação do programa. “É muito bom estarmos aqui, vendo as obras que estão sendo feitas em parceria do Governo do Estado com o município, obras que são determinantes para a melhoria da vida da população de Santa Cruz do Arari”, afirmou.

A vice-governadora também ressaltou que a entrega da creche está prevista para dezembro deste ano, com início das atividades escolares em janeiro de 2026. “Estamos trabalhando para que, em dezembro, a gente entregue essa creche para que, em janeiro, as crianças possam estar matriculadas, com aulas, para que a gente possa ver as nossas crianças na creche, que é o lugar delas: aprendendo e tendo uma primeira infância do jeito que merecem”, concluiu.

Imagem: Agência Pará