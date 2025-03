Domingo no Mangal: Ecoarte promove manhã de brincadeiras para crianças

Prepare-se para muita diversão com cordas, bolas e brincadeiras! E depois, aproveite para um passeio em família pelo Parque Zoobotânico.

Neste domingo (16), o Mangal das Garças recebe mais uma edição do Ecoarte, projeto de educação ambiental para crianças. A partir das 10h, a turma do clube da animação comandará uma manhã de brincadeiras gratuitas para toda a família.

O Projeto Ecoarte é uma iniciativa do Governo do Pará, realizada pela Setur e pela Organização Social Pará 2000, responsável pela gestão do Mangal das Garças.

O complexo também possui uma programação diária gratuita. Confira:

8h30 – Alimentação das iguanas

9h – Passeio mini rapinante (terça a sexta-feira)

10h – Soltura das borboletas (consultar previamente na bilheteria)

10h15 – Alimentação de tartarugas

10h30 – Atividade de falcoaria

11h – Alimentação das garças

15h – Alimentação das garças

17h – Passeio com as corujas (terça a sexta-feira)

17h30 – Alimentação das garças

Serviço: Projeto Ecoarte – Brincadeiras no Mangal. Domingo (16 de março), às 10h, no Parque Mangal das Garças – Rua Carneiro da Rocha, s/n, bairro Cidade Velha. Entrada franca.

Entrada para os espaços monitorados José Márcio Ayres; Memorial da Navegação e Farol de Belém estão no valor de 9 reais a inteira e 4,50 a meia.



Foto: Beatriz Santos / Divulgação