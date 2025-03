Trânsito na Visconde de Souza Franco será alterado neste fim de semana

As obras de saneamento para coleta de esgoto no Canal da Doca avançam com novas frentes de serviço.

As obras de saneamento para a coleta adequada de esgoto no Canal da Doca, um dos investimentos para a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) em Belém, em novembro deste ano, avançam com a abertura de novas frentes de serviço.

Para a instalação de redes de esgoto, uma faixa da Avenida Visconde de Souza Franco, entre a Pedro Álvares Cabral e a Rua Municipalidade, será interditada das 8h de sábado (15) às 17h de domingo (16).

A primeira etapa do saneamento da Sub-Bacia 4.1.1 do Una alcança quase 30% de execução. A obra é realizada pelo Governo do Pará, através da Seop, em parceria com o Governo Federal, via Itaipu Binacional.

O projeto de saneamento do Canal da Doca abrange 7.600 metros de rede coletora de esgoto, instalação de 140 poços de visita, 700 ramais domiciliares, reconstrução asfáltica e construção de estação elevatória e abrigo para gerador.

Foto: Divulgação/Seop