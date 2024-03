Domingo tem ‘Manhã Alegre’ gratuita no Parque Mangal das Garças

No próximo domingo (17), o Parque Zoobotânico Mangal das Garças, em Belém, realizará mais uma edição do projeto infantil “EcoArte”. As crianças poderão se divertir gratuitamente no Clube da Animação, a partir de 10h.

Com o tema “Manhã Alegre”, a programação também incluirá brincadeiras ao ar livre. A turma do Clube da Animação comandará as atividades, com direito a muitas gincanas, proporcionando um momento de interação e alegria para as crianças.

“O Projeto EcoArte objetiva sempre trazer programações que, além de proporcionar lazer e diversão para as crianças, oportunize um momento de contato com a natureza”, disse Fernanda Scaramuzzini, coordenadora de Marketing da OS Pará 2000, Organização Social que administra o Mangal das Garças.

O Projeto Ecoarte é uma realização do Governo do Pará, por meio da Organização Social Pará 2000. O Parque funciona de terça a domingo, das 8h às 18h.

Serviço: Projeto Ecoarte – Manhã Alegre no Parque. Dia 17 de março (domingo), a partir de 10h, no Parque Mangal das Garças – Rua Carneiro da Rocha, s/n, bairro Cidade Velha.

Texto: Bianca Portela – Ascom/OS Pará 2000

Fonte: Agência Pará/Foto: Beatriz Santos/Ascom/OS Pará 2000