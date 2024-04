Setur realiza visitas técnicas e workshop sobre turismo responsável em Salinópolis

A Secretaria de Estado de Turismo (Setur) concluiu, na quinta-feira (25), uma série de atividades em Salinópolis com o objetivo de sensibilizar gestores públicos, da iniciativa privada, prestadores de serviços e profissionais do turismo para o desenvolvimento de boas práticas com foco em sustentabilidade e turismo seguro.

Na manhã do dia 23 de abril, técnicos da Setur se reuniram com representantes da Secretaria de Turismo de Salinópolis e sua equipe técnica. Em seguida, foi realizada uma visita ao Centro de Atendimento ao Turista (CAT), onde ocorreu um encontro com os técnicos da prefeitura de Salinópolis.

À tarde, ocorreu o Workshop “Desafios e Oportunidades para o Turismo Responsável”, na Praia do Atalaia. O evento contou com a participação de 40 pessoas, incluindo proprietários das barracas da praia do Atalaia, associações, hoteleiros, locadoras de veículos, taxistas, presidente do Conselho do Turismo, estudantes de turismo, comerciantes e gestores municipais.

No dia 24 de abril, foi realizada uma reunião com os representantes da Associação dos Artistas Plásticos e Artesãos de Salinópolis, na Setursal. Também foi realizado o treinamento da Plataforma de Inventário Turístico (PIT) para os técnicos da Setur/Salinópolis. E ontem foram realizadas visitas técnicas aos empreendimentos turísticos.

“Devemos estimular a adoção de práticas sustentáveis no setor turístico. Queremos promover a integração da produção local à cadeia produtiva do turismo garantindo o acesso democrático de públicos prioritários à atividade turística”, explica o secretário de Turismo do Pará, Eduardo Costa.

O Inventário da Oferta Turística é um instrumento de levantamento, identificação e registro dos atrativos turísticos, dos serviços e da infraestrutura de apoio ao turismo visando manter uma base de informações sobre as várias regiões do estado. A partir desse banco de dados é possível planejar, gerir e ainda promover a atividade turística de acordo com a prioridade e recursos, pensando em um turismo sustentável. A Plataforma do Inventário Turístico permite que os dados estejam disponíveis aos municípios.

O turismo responsável é uma maneira de viajar que respeita o meio ambiente, a sociedade e a economia local do destino. O turista responsável respeita a cultura, o meio ambiente e as pessoas. Profissionais do setor e prestadores de serviço buscam garantir uma experiência que satisfaça as necessidades da geração atual sem comprometer os recursos para o uso das gerações futuras.

“O Turismo Responsável desempenha um papel fundamental no desenvolvimento econômico, social e cultural de nossas cidades e estados. Ao adotarmos práticas sustentáveis e respeitosas com o meio ambiente e as comunidades locais, não apenas promovemos um turismo mais ético e consciente, mas também contribuímos para a preservação de nosso patrimônio natural e cultural, garantindo um legado positivo para as gerações futuras”, conclui Eduardo Costa.

