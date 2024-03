Segundo cruzeiro de março aporta em Icoaraci com 250 passageiros a bordo

O segundo cruzeiro previsto para março aportou na manhã desta quinta-feira, 14, no Terminal Hidroviário e Turístico de Icoaraci, distrito de Belém. O navio Hanseatic Inspiration trouxe a bordo 250 passageiros da Alemanha e 170 tripulantes. O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, deu o boas-vindas aos turistas com o ritmo do carimbó.

Antes de ancorar em Belém, o transatlântico passou pelo Rio de Janeiro. A operação de transbordo começou por volta das 6h. Às 19h, o navio segue para Iquitos, no Peru.

No roteiro pela capital paraense, estão previstas visitas ao mercado do Ver-o-Peso, Forte do Presépio, Basílica Santuário de Nazaré e Museu Emílio Goeldi. Os equipamentos terão horário excepcional de funcionamento nos dias de cruzeiros.

O receptivo aos cruzeiros integram a estratégia da Setur de promoção do turismo. “Este é um marco no turismo do Estado, estamos recebendo a melhor temporada de cruzeiros desde 2019. É uma oportunidade única para promovermos o destino Pará para um público novo, que ainda não conhece nossa cidade, nossa história, nossa gastronomia, nossos atrativos. A intenção não é apenas promover para esse dia, mas encantar esses turistas para que retornem, recomendem nossos atrativos e transforme esse cruzeirista em um disseminador do destino”, afirmou o secretário adjunto da pasta, Lucas Vieira.

Responsáveis pelo planejamento e execução, o Governo do Pará e a Prefeitura de Belém realizaram uma operação conjunta para receptivo, orientação, ações de policiamento, ordenamento e organização do trânsito, do flutuante e do trapiche, além de fiscalização e limpeza pública.

NOVAS CHEGADAS

Em Belém, na próxima segunda-feira (18) o Navio MSC Poesia, o maior da temporada, com 2.163 passageiros a bordo, também chegará ao Terminal Hidroviário de Icoaraci. Na última segunda-feira (11), aportou o navio Amadea.

Para Santarém estão previstos nove navios em março, com seis ancorando na parte insular e três no distrito de Alter do Chão. Esta é considerada a melhor temporada de cruzeiros desde 2019, a previsão é que 15 mil cruzeiristas passem por Belém e Santarém.

