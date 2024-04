Duelo de Gigantes: Palmeiras e Santos Decidem o Título Paulista 2024

Neste domingo (07) é dia de decisão no Campeonato Paulista. Palmeiras e Santos definem quem será o campeão do Estadual, a partir das 18h (de Brasília), no Allianz Parque.

O Palmeiras vem de um empate na Conmebol Libertadores. Já no confronto com o Santos, o Verdão experimentou o sabor da derrota, pois perdeu por um a zero para o Peixe no jogo de ida.

O Santos joga por um empate para levantar a taça. Mas se o Verdão vencer por um gol de diferença, a decisão da taça será nos pênaltis. O Santos vai em busca de sua 23ª conquista no Paulistão.

Foto Reprodução: Raulbaretta_photo

Por: Marina Moreira