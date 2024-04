Mangal terá Oficina de cerâmica gratuita para crianças no próximo domingo (21)

No domingo, dia 21 de abril, o Parque Zoobotânico Mangal das Garças terá mais uma edição do projeto infantil Ecoarte. A entrada é gratuita e começa às 10h. Nesta semana, em comemoração ao Dia dos Povos Indígenas, o Ecoarte será em homenagem à data, que é oficialmente celebrada no Brasil no dia 19 de abril. Além disso, com o objetivo de trazer uma experiência tátil para as crianças, o Clube da Animação irá proporcionar uma oficina de cerâmica, na qual, a criançada poderá utilizar da criatividade na confecção de pequenos vasos.

O Dia Nacional dos Povos Indígenas foi estabelecido desde 1943, mas foi somente em 2022 que a data foi oficializada com a nomenclatura atual, derrubando a antiga que perpetuava uma visão colonizadora e eurocêntrica. A data é reservada de modo a celebrar a cultura e herança dos povos originários. Atualmente, o Brasil tem mais de 260 povos indígenas.

Não perca a oportunidade de levar sua criança para um dia de muito aprendizado e diversão. Além de tudo, a oficina de cerâmica ajuda a desenvolver os sentidos, que são importantes para adquirir competências cognitivas desenvolvendo a coordenação motora, a criatividade, a memória e muitas outras habilidades. Os pequeninos poderão aproveitar também um maravilhoso dia ao ar livre, desfrutando da enorme fauna e flora do Mangal.

O Mangal Das Garças funciona de terça a domingo das 8h às 18h e fecha às segundas para manutenção. O projeto Ecoarte é uma realização do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur) e da Organização Social Pará 2000, empresa que administra o Parque. Além do projeto educativo, o Mangal das Garças mantém uma programação diária:

08h30 – Alimentação das Iguanas

09h – Apresentação mini rapinantes (de terça a sexta-feira)

10h – Soltura de Borboletas

10h30 – Alimentação das tartarugas no lago

11h – Alimentação das Garças

11h15 – Voo do Gavião Alba

15h – Alimentação das Garças

17h – Passeio das Corujas (de terça a sexta-feira)

17h30 – Alimentação das Garças

Os espaços monitorados também poderão ser visitados, como o Viveiro das Aningas, Reserva José Márcio Ayres (Borboletário), o Farol e o Museu da Navegação. O ingresso pode ser adquirido na bilheteria, no valor de R$ 7,00.

Serviço:

Ecoarte programação infantil gratuita. Oficina de cerâmica.

Data: Domingo, 21 de abril.

Horário: 10h.

Local: Mangal das Garças, na rua Carneiro da Rocha, no bairro da Cidade Velha, em Belém.

Texto de Bianca Portela, estagiária da Ascom OS Pará 2000

Fonte: Agência Pará Foto: Beatriz Ascom Para 2000