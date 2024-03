E+ Caravana: nesta semana, Belém, Ananindeua e Breves recebem ações de serviço da Equatorial Pará

Clientes da distribuidora de energia podem negociar débitos, realizar cadastro na Tarifa Social, trocar lâmpadas e, exclusivamente, em Breves, também ocorrem as inscrições para o curso profissionalizante de manicure e pedicure.

Nesta semana, ocorre em Belém, Ananindeua e Breves, a E+ Caravana Equatorial que oferece serviços tradicionais da distribuidora à população como cadastro na Tarifa Social, que concede descontos de até 65% na conta de energia, negociação de débitos e troca de lâmpadas incandescentes e fluorescentes pelas de led. Vale destacar que na cidade do Marajó ainda haverá, também, a inscrição para o curso profissionalizante de manicure e pedicure. A E+ Caravana é realizada na capital paraense nos bairros Parque Verde, Sacramenta e Val-de-Cans; em Ananindeua, nos bairros Centro, 40 Horas e Curuçambá; e em Breves no bairro Centro.

De acordo com Jorivaldo Taveira, gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, as ações da E+ Caravana aproximam ainda mais a Equatorial dos clientes. Ele destaca, também, que a inciativa é itinerante e a cada semana está em bairros diferentes da Região Metropolitana de Belém e de outros municípios do estado, como em Breves.

“É muito importante estar cada vez mais perto dos nossos clientes. Nesta semana, além das tradicionais ações na Região Metropolitana de Belém também estamos em Breves, no Marajó, com muitos serviços para facilitar ainda mais a vida da população local”, afirma Taveira.

Tarifa Social

Para fazer o cadastro na Tarifa Social, que concede até 65% de desconto na tarifa, é necessário ter comprovação de renda de até meio salário mínimo por membro familiar e estar inscrito no CadÚnico, com o número atualizado do NIS ou BPC, além de apresentar documentos pessoais como RG, CPF e uma conta de energia do titular.

Lâmpadas de led

Através do Programa de Eficiência Energética, da distribuidora de energia, que visa incentivar o consumo sustentável, os clientes também podem realizar a troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de led. Com o uso das luminárias de led, as famílias podem ter uma economia de até 80% na iluminação residencial. Para realizar a troca, é necessário apresentar RG e CPF do titular da conta e ainda estar em dia com a distribuidora. Cada cliente poderá trocar até cinco lâmpadas.

Negociação de débitos

Cada cliente terá o seu caso analisado individualmente. Podem participar do mutirão de negociação os clientes com pelo menos três faturas em atraso, além dos consumidores que tenham parcelamento junto à distribuidora. É necessário levar o documento de identificação com foto e os números de RG e CPF e as faturas a negociar.

Capacitação profissional gratuita

Exclusivamente em Breves serão ofertadas 15 vagas para o curso gratuito de manicure e pedicure. As inscrições serão realizadas durante a ação e a capacitação iniciará na semana seguinte, de 18 a 22 de março. Os interessados devem levar documentação pessoal (RG e CPF) e uma conta de luz para inscrição.

Serviços:

1 – E+ Caravana – Belém (Parque Verde)

Onde: Central do Cadastro Único (avenida Augusto Montenegro ao lado do Condomínio Cidade Jardim II)

Quando: 11 a 15 de março

Hora: das 8h às 12h

2 – E+ Caravana – Belém (Sacramenta)

Onde: Associação de Moradores da Área II (rua Claudio Bordalo, nº 304, bairro da Sacramenta)

Quando: 12 a 15 de março

Hora: das 8h30 às 12h e das 14h às 16h

3 – E+ Caravana – Belém (Val-de-Cans)

Onde: Associação dos Moradores do conjunto Promorar (rua 17, bairro de Val-de-cans)

Quando: 12 a 15 de março

Hora: das 8h30 às 12h

4 – E+ Caravana – Ananindeua (Centro)

Onde: Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (rua Cláudio Sanders, Nº 102)

Quando: 11 a 15 de março

Hora: das 8h às 12h

5 – E+ Caravana – Ananindeua (40 Horas)

Onde: Escola Municipal Raimunda Pinto (Estrada do Icui-Guajará II, nº 1012, bairro do 40 Horas)

Quando: 16 de março

Hora: das 8h30 às 12h

6 – E+ Caravana – Ananindeua (Curuçambá)

Onde: Centro Educacional Anjinho da Guarda (Estrada do Curuçambá, nº 75, bairro do Curuçambá)

Quando: 16 de março

Hora: das 8h30 às 12h

7 – E+ Caravana – Breves (Centro)

Onde: Salão Paroquial Nossa Senhora de Sant’Ana (avenida Rio Branco, nº 75, bairro do Centro)

Quando: 11 a 15 de março

Hora: das 8h30 às 12h e das 14h às 17h30