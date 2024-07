Aterro de Marituba fornecerá energia limpa para a rede de distribuição

A Guamá Tratamento de Resíduos celebrou esta semana um acordo com a concessionária Equatorial para fornecer energia limpa à rede elétrica de distribuição do Pará. Essa energia é obtida a partir dos gases gerados pela decomposição do lixo doméstico no aterro sanitário de Marituba.

Desde 2023, a unidade administrada pela Guamá possui uma usina termoelétrica com potência instalada de 1,14 MW, o equivalente ao consumo médio mensal de até 10 mil pessoas. É a primeira usina do Pará a transformar o chamado biogás em energia elétrica limpa. Até então, esse recurso abastecia apenas as operações do próprio aterro sanitário. Agora, os empreendimentos considerados grandes consumidores contam com mais uma fonte de energia não poluente para suas atividades.

“Este projeto não apenas reforça a missão da Guamá em minimizar o impacto ambiental de suas operações, mas também promove o uso eficiente dos recursos e a geração de energia limpa e sustentável. A adoção deste sistema de compensação de energia é um passo significativo rumo a um futuro mais verde e responsável, em consonância com a COP 30”, relata Reginaldo Bezerra, diretor de negócios da Guamá Tratamento de Resíduos.

EFEITO ESTUFA

A decomposição dos resíduos orgânicos – como restos de frutas, legumes e animais – emite gases poluentes na atmosfera. O principal deles é o metano (CH4), um gás inflamável e que contribui significativamente para o efeito estufa e as mudanças climáticas. Nos lixões, todo esse gás é lançado no meio ambiente, sem nenhum tipo de controle ou tratamento.

Por outro lado, em aterros sanitários como o da Guamá em Marituba, o biogás é captado e tratado. A pilha de resíduos é isolada por camadas impermeáveis e são instalados drenos que levam os gases por tubos para a queima controlada e para a usina termoelétrica. Esse processo, além de gerar energia limpa, evita o lançamento de gases do efeito estufa na atmosfera. “O projeto de aproveitamento do biogás também se alinha às diretrizes nacionais e internacionais de gestão de resíduos e energias renováveis, sendo um exemplo concreto de como a colaboração entre setor privado, governo e sociedade pode resultar em benefícios significativos para o meio ambiente”, completa Reginaldo Bezerra.

Imagem: Divulgação