Inscrições para o Fies abrem a partir desta terça-feira (12)

A partir desta terça-feira (12), começam as inscrições gratuitas para o primeiro semestre de 2024 do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Este ano o fundo ofertará 112.168 vagas.

Sobre as novas regras para reserva de vagas, conforme determina o Fies Social, que beneficiará a população de baixa renda com reserva de 50% das vagas de cada edição do Fundo para estudantes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) que possuam renda familiar per capita de até meio salário-mínimo. Para esses estudantes, será permitido um financiamento de até 100% dos encargos educacionais.

Outra mudança apresentada no edital é a de escolher até três opções de cursos. Antes o candidato só podia escolher os cursos do mesmo agrupamento de áreas, o que impedia que a inscrição fosse feita em um determinado curso em diferentes instituições e/ou localidades, por exemplo. Agora, o candidato poderá escolher três opções de cursos de diferentes grupos de áreas do conhecimento.

Fies Social – A partir de 2024, com o Fies Social, instituído pela Resolução nº 58/2024, o MEC visa retomar o papel social do financiamento estudantil, uma vez que ele é destinado a atender às necessidades de estudantes de baixa renda. Dessa forma, vem cumprir um papel transformador na sociedade, ao oferecer melhores condições para a obtenção de financiamento no âmbito do Fies.





Fies – O Fies, instituído pela Lei nº 10.260, em 2001, oferta vagas para financiamento de cursos de graduação em instituições não gratuitas com avaliação positiva no Sinaes.

Leia a íntegra do Edital nº 10/2024.

Foto: Divulgação