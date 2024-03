Edmilson Rodrigues se lança pré-candidato em busca ao quarto mandato de prefeito de Belém

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), foi lançado na tarde/noite de ontem, quinta-feira, 21, pré-candidato ao cargo de prefeito de Belém nas eleições de outubro deste ano. O evento se realizou na sede social do Paysandu, na Avenida Nazaré, bairro de Nazaré, área nobre da capital, e contou com a participação de várias lideranças que integram a frente de esquerda da capital, formada pelo PSOL, PT, PDT, PV, PSB, PCdoB e Rede.

A rejeição que Edmilson Rodrigues vem enfrentando nos últimos meses, ele afirmou, em discurso, que pretende reverter mostrando muito trabalho em prol da cidade e da população de Belém. Ele é o único representante da esquerda que tenta um quarto mandato como prefeito de capital brasileira.

Para mostrar apoio a Edmilson, se fizeram presentes na sede do Paysandu lideranças de bairros como Jurunas e Guamá; lideranças de mulheres, pretos, gays, indígenas, do samba, do candomblé, dos evangélicos, entre outros.

Durante o lançamento da pré-candidatura, o psolista citou as obras em curso, preparatórias à COP-30, que devem operar em Belém, como a reforma completa do Complexo do Ver-o-Peso, restauração do Mercado de São Brás, construção do Parque São Joaquim, execução do projeto ecológico-social no Igarapé Mata Fome, etc.

“Fundamental é o apoio do presidente Lula na execução destes projetos, que vão revolucionar o futuro da cidade”, ressaltou Edmilson, ao acrescentar, “beneficiando de fato toda a Belém, da mesma forma que destinamos fortes recursos à periferia, com saneamento (pavimentação e drenagem); recursos para as obras na bacia da Estrada Nova (saúde e saneamento) e Bacia do Paracuri, entre outras grandes obras”.

CERIMÔNIA

Autoridades e lideranças de todos os matizes estavam na cerimônia de lançamento da pré-candidatura, incluindo todos os principais dirigentes nacionais do PSOL e o vice-presidente nacional do PT, Zé Geraldo.

Em seu discurso, Edmilson também destacou a Educação como uma das áreas de maior conquista da atual gestão.

“Nossa meta é tornar Belém território livre do analfabetismo até 2025. É o programa Movimento Alfabetiza Belém”. Na área da educação, cerca de 70 mil alunos serão beneficiados em 2024 com grandes melhorias na área: 64 escolas entregues, reformadas e revitalizadas, com energia limpa, com instalação de placas fotovoltaicas. E vamos entregar mais escolas reformadas”, prometeu.

NA SAÚDE

Edmilson destacou que, na área da saúde, foram ampliados programas, como o Saúde da Família, que chega a um milhão de pessoas atendidas.

“Ampliamos o atendimento nas áreas periféricas da cidade. Belém inteira agora tem direito a acessar o Sistema Único de Saúde”.

PROGRAMA DE RENDA

O prefeito também ressaltou o programa de transferência de renda “Bora Belém”, “que hoje beneficia, com renda básica, 18 mil famílias em situação de vulnerabilidade”.

O pré-candidato também pontuou a participação popular como uma das maiores realizações da gestão. “Grandes projetos e serviços foram definidos por escolha direta da população, pelo programa Tá Selado”. E enfatizou que essa democracia está no núcleo de seu partido, o PSOL, que realizou uma plenária conduzida por Araceli Lemos e Leila Palheta, presidentas do PSOL Pará e PSOL Belém, respectivamente.

MAIS PROMESSAS

Além de obras e projetos, Edmilson Rodrigues lembrou de ações que chegam diretamente a toda a cidade. “A partir de 15 de abril, estará em execução uma verdadeira revolução na limpeza urbana de Belém, com um projeto sério que encara de frente e resolverá definitivamente o problema em Belém”, assegurou.

Edmilson citou ainda que 300 novos ônibus entrarão em circulação para atender, prioritariamente, “os bairros mais distantes do centro”. “Ressalto que nossas realizações enfrentaram o desafio de acontecer

HITÓRICO

Edmilson Brito Rodrigues, 66 anos, cumpre o terceiro mandato como prefeito de Belém, destacando-se pela implantação de vários projetos socioculturais. Foi deputado estadual por dois mandatos e deputado federal de 2015 a 2021. Edmilson é professor e arquiteto graduado pela Universidade Federal do Pará (UFPA), com Mestrado em Planejamento do Desenvolvimento, pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (NAEA) e Doutor em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo (USP). É professor de vários cursos e instituições desde 1979.

“A reeleição de Edmilson e prioridade para o nosso partido. Só com Edmilson será possível avançar nas políticas e programas importantes para Belém,” disse Paula Coradi, presidente nacional do PSoL.

“A orientação da nossa coordenação é apoio integral à reeleição de Edmilson, prefeito democrático e popular, que ouve a população”, flou Ane Silva, representante do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB).

“Edmilson é o melhor prefeito pra Saúde e Educação . É a nossa melhor liderança em mais essa disputa. O desejo do presidente Lula, do PT nacionalmente, é apoiar incondicionalmente a reeleição de Edmilson “, pontuou José Geraldo, vice-presidente nacional do PT.

Imagem: Divulgação