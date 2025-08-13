IRA! celebra 20 anos do álbum “Acústico MTV” com turnê especial em Belém

A banda IRA! está comemorando os 20 anos do aclamado álbum “Acústico MTV” com a turnê “IRA! Acústico 20 Anos”, levando aos palcos os sucessos do disco em arranjos acústicos, acompanhados por músicos de apoio. O show em Belém ocorre no dia 15 de agosto, a partir das 22h, na Assembleia Paraense.

Com um repertório que une os grandes sucessos do álbum acústico – como “Dias de Luta” e “Envelheço na Cidade” – e outros clássicos da carreira, o show traz arranjos especiais e a participação de músicos convidados, recriando a atmosfera intimista e ao mesmo tempo potente que consagrou a banda.

➡️Serviço:

IRA! Acústico 20 Anos

Data: 15 de agosto (sexta-feira)

Horário: 21h

Local: Assembleia Paraense

Mais informações: @mc_entretenimento | (91) 98147-5222