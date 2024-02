Daniel Alves é retirado da lista de lendas do Barcelona após condenação por estupro

Após a condenação por estuprar uma mulher na Espanha, Daniel Alves foi retirado da lista de lendas do Barcelona. Ele fazia parte da lista de 102 atletas considerados lendas do clube catalão.

Segundo o jornal Sport, o Barça esperou a sua sentença para tomar a decisão. Mesmo deixando de ser “lenda”, o jogador continua na lista de “jogadores históricos” e é considerado o “melhor lateral-direito da história do Barcelona”. “Os bons torcedores barcelonistas sempre lembrarão de sua boa parceria com Messi em suas subidas pelo lado direito do ataque do time”, diz a página oficial do Barça.

Fonte: Portal Super Craques/Foto: Divulgação