Elon Musk se reúne com Trump em meio a primárias nos EUA

O ex-presidente Donald Trump se reuniu no último domingo (3) com o bilionário Elon Musk em Palm Beach, na Flórida, de acordo com informações publicadas pelo jornal The New York Times nesta terça-feira (5). De acordo com o veículo, a reunião teria acontecido em meio a uma busca de Trump pela injeção de recursos para sua campanha presidencial.

Apesar de ainda não estar claro se Musk realmente fará uma doação para a candidatura republicana, o que as recentes publicações do bilionário sugerem é que ele torce para que o atual presidente Joe Biden seja derrotado no pleito de novembro, algo que ele já teria confessado até mesmo de maneira privada, segundo o The New York Times.

Recentemente, Musk tem demonstrado publicamente posicionamentos mais próximos com os defendidos por Trump, especialmente em relação à política migratória norte-americana. O dono da rede social X já criticou o presidente Joe Biden pelo número recorde de imigrantes que entraram nos Estados Unidos durante seu mandato.

– A América cairá se tentar absorver o mundo – postou Musk no X nesta terça.

Musk também já sugeriu que os democratas estão “introduzindo um grande número de ilegais” no país para trapacear nas eleições e disse que as políticas de imigração do governo Biden equivalem a uma “traição”. Uma pessoa próxima de Musk, que falou sob condição de anonimato, disse que se ele apoiar Trump, suas opiniões sobre a imigração terão sido um fator significativo.

Vale ressaltar que, após oficializar a compra do Twitter, em outubro de 2022, Musk restabeleceu a conta de Trump na plataforma. O ex-presidente tinha sido barrado da rede social após os atos de 6 de janeiro de 2021 no Capitólio. Na época em que decidiu encerrar o bloqueio, Musk disse que a decisão de banir o ex-presidente era um “erro grave”.

– Estou bem com Trump não tuitando. O importante é que o Twitter corrija um erro grave ao banir sua conta, apesar de não ter violado a lei ou os termos de serviço – escreveu o bilionário em novembro de 2022.

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/EPA/GEORGE NIKITIN