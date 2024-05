Em alusão ao Dia das Mães, Equatorial Pará e Instituto Ambient realizam ação na Ilha do Combu

Na ação, famílias terão acesso a atualização cadastral junto ao CRAS e oficina de alongamento de cílios.

Na manhã desta sexta-feira, 10, o Instituto Ambient, através do projeto “ Formando para o Futuro”, que tem o patrocínio da Equatorial Pará, irá oferecer uma série de atividades dedicadas aos familiares dos alunos da Escola Milton Montes, na Ilha do Combu, em Belém, em alusão ao Dia das Mães. As ações, que ocorrem na instituição de ensino, incluem serviços oferecidos pelo CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) para a comunidade local, além de uma oficina sobre alongamento de cílios e estética, afim de ampliar a empregabilidade local.

A estimativa é de que cerca de 70 famílias sejam atendidas com a ação. É importante ressaltar que para acessar os serviços, é necessário apresentar documentos como carteira de identidade, comprovante de residência, certidão de nascimento e comprovante escolar do aluno.

De acordo com Michelle Miranda, analista de Responsabilidade Social da Equatorial Pará, afirma que essas ações tendem a garantir mais cidadania para essas famílias.

“ A Equatorial Pará é uma empresa que acredita na educação e na responsabilidade social. Essa Iniciativa visa ampliar as oportunidades para a conquista de espaço no mercado de trabalho, bem como desenvolver a educação empreendedora e oferecer oportunidades para a construção da autonomia pessoal”, destaca Michelle.

O coordenador institucional do Instituto Ambient, José Messiano, comenta sobre a importância das parcerias para a realização de ações como essa.

“Essa iniciativa é de extrema importância, pois em parceria com o CRAS, estamos fornecendo serviços essenciais para famílias que enfrentam dificuldades de acesso, especialmente devido ao deslocamento. Além disso, fornecemos uma oficina de alongamento de cílios e estética, capacitando os participantes para desenvolverem essa habilidade em suas comunidades, gerando emprego e renda e despertando interesse pelo ramo da estética, e isso também só é possível pelo apoio da Equatorial ao nosso instituto”, finaliza José.