RS: Voluntário dispara ‘Globolixo’ e ‘fora Lula’ em entrevista à CNN

Um voluntário que atua no resgate de vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul protestou contra a Rede Globo e o governo Lula durante uma entrevista ao vivo para a CNN Brasil. Na ocasião, o jovem identificado como Bruno, de 18 anos, discorria sobre como tem sido o trabalho no estado, quando surpreendeu o repórter disparando “Globolixo” e “fora Lula” ao fim de sua fala.

O vídeo foi registrado nesta quinta-feira (10). No início da interação, o jornalista Pedro Teixeira pergunta ao colega de Bruno, Jonas, de 19 anos, quais os desafios de atuar em meio à calamidade no bairro de Mathias Velho, em Canoas. Ambos os voluntários são naturais de São Paulo e viajaram até o sul do país para ajudar o povo gaúcho.

– O maior trabalho é a emoção quando você está resgatando. Não teve uma vez que a gente não voltou chorando, triste, mal. Eu queria dar um recado: às vezes a gente reclama do cotidiano, do dia a dia, mas essas pessoas do Rio Grande do Sul realmente têm do que reclamar. Em vez disso, elas estão aqui ajudando outras pessoas. Então, meus parabéns população do Rio Grande do Sul – disse Jonas.

Na sequência, Teixeira pergunta a Bruno qual a prioridade das vítimas neste momento e o que elas têm dito aos voluntários.

– A prioridade é água, pessoal. Tragam água, doem as coisas, mas só venham com disposição porque é um trabalho muito difícil. E a maior reclamação que a gente ouve é a insatisfação, porque tinham coisas que poderiam ter sido evitadas. A gente paga muito imposto, a gente podia ter tido uma prevenção. E agora falando em nome dos jovens, principalmente em nome deste jovem de Santana de Parnaíba: Globolixo e fora Lula – concluiu.

A declaração inesperada fez com que o repórter retirasse o microfone do entrevistado bruscamente. O trecho foi cortado antes de o vídeo ser publicado no YouTube da CNN. Entretanto, a versão completa foi divulgada por internautas nas redes sociais.

Exclusivo: Jovens patriotas, brasileiros de verdade, em um link ao vivo no CNN Arena da CNN Brasil, foram entrevistados em Canoas no Rio Grande do Sul e no meio da entrevista disseram: "Globo lixo, fora Lula". pic.twitter.com/D3ncwBv6qe — Carlos Henrique Tourinho Santana (@CHTSOficial) May 9, 2024

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução / Print de vídeo / CNN