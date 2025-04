Em sua inesperada passagem ao Brasil, Angelina Jolie é presenteada com acessório de moda feito por estilista amazonense

A atriz Angelina Jolie que também é ativista humanitária, esteve no Brasil hospedada na pousada Rio Azul Jungle Lodge na cidade novo progresso no Pará, Angelina aparece em vários registros em conexão com indígenas e a floresta, e também ao lado do Cacique Raoni, líder da etnia Caiapó, ficando por três dias e voltando na quinta feira (3).

Na sexta feira (4) Angelina visitou o AYA Earth, o primeiro ecossistema brasileiro dedicado a economia regenerativa e carbono Zero. A marca postou em suas redes sociais o encontro de Angelina Jolie com o estilista Mauricio Duarte Branda, de Etnia Kaixana, na ocasião ele presenteou a atriz com um acessório de moda confeccionado por ele, uma faixa de arumã que é uma planta típica na Amazônia, o estilista expressou sua felicidade de poder conhecer a atriz e a presenteá-la ‘’Agradeço imensamente à todos que fizeram parte desse momento tão especial, que como sempre, atuam como ponte nos meus caminhos para que todo esse fôlego do nosso trabalho, possa chegar em amis pessoas” escreveu Mauricio em suas redes sociais.

A faixa de arumã foi feita em parceria com a loja Artesanatos Curipaco, que comercializa artesanatos indígenas da etnia Curipaco feitos a mão, e produzida em São Gabriel da Cachoeira.

Por: Thays Garcia