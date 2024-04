Endometriose: Conheça a doença que pode causar infertilidade

A endometriose é uma doença que acomete uma a cada 10 mulheres no Brasil, de acordo com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Ela pode causar sangramentos fora do período menstrual, cólicas fortes e até infertilidade.

O útero é revestido por um tecido chamado endométrio, que sofre influência hormonal e, que permite também, que o zigoto se instale no órgão após ser fecundado. É diagnosticado como endometriose quando esse tecido cresce fora do útero.

No geral, o diagnóstico costuma acontecer após os 20 anos de idade, mas o organismo de uma mulher pode começar a desenvolver a endometriose antes mesmo de sua primeira menstruação.

Durante a menstruarão, inclusive, o corpo expele esse tecido. Mas em quem tem endometriose, isso não acontece e acaba provocando fortes dores na paciente.

A endometriose pode afetar bexiga, reto, intestino, trompas, ovários e outros órgão. A doença pode ser classificada de diversas formas, mas somente um médico especialista pode especificar esse diagnóstico.

Os sintomas da endometriose são sangramentos intestinais e urinários durante o período menstrual, ciclo desregulado, sangramento intenso durante a menstruação, dores durante a relação sexual, dor pré-menstrual, dor abdominal, distensão abdominal, fadiga, infertilidade ou dificuldade para engravidar. Dor na lombar, prisão de ventre ou diarreia também podem ser um alerta para a condição.

O diagnóstico é feito por meio de exames, como ressonância magnética, ultrassonografia transvaginal, histeroscopia e outros. É extremamente importante o acompanhamento ginecológico.

A endometriose não tem cura por se tratar de um problema crônico. Mas, existem tratamentos e, dependendo do caso, cirurgias para amenizar o problema.

Mesmo sendo mais difícil, mulheres com endometriose podem, sim, engravidar de maneira natural. Tudo vai depender do organismo, do tratamento e do controle da doença.

