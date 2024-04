Lula diz que Lei Rouanet não é para sustentar vagabundo

Nesta quinta-feira (4), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a defender a Lei Rouanet. Durante evento de sanção ao projeto que institui o Sistema Nacional de Cultura (SNC), no Recife (PE), o petista declarou que agora, “ninguém pode ficar dizendo que a Lei Rouanet é uma lei para dar desfalque nos cofres do Tesouro para sustentar vagabundo”.

– Agora, nós temos um Sistema Nacional de Cultura. Isso significa que agora ninguém vai poder achar que extinguindo o Ministério da Cultura vai acabar com a cultura – afirmou.

E continuou:

– Isso significa que ninguém pode ficar dizendo que a Lei Rouanet é uma lei para dar desfalque nos cofres do Tesouro para sustentar vagabundo. Porque era essa imagem que tentaram passar dos criadores de arte deste país: um bando de vagabundo, que fazem coisas que não têm interesse para a sociedade, que mal educa as nossas crianças e os nossos adolescentes. Isso, num momento histórico em que a ignorância comandava o nosso país – disse.

A cerimônia para a sanção do dispositivo ocorreu no Teatro Luiz Mendonça, no Recife, e contou com a presença da ministra da Cultura, Margareth Menezes, e do prefeito da capital pernambucana, João Campos (PSB).

ASSISTA: