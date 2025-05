Enem 2025: Inscrições começam nesta segunda; veja prazos, taxas e datas das provas

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 começam nesta segunda-feira (26) e seguem até o dia 6 de junho, exclusivamente pela Página do Participante. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) alerta que qualquer outra plataforma não autorizada configura tentativa de fraude.

A taxa de inscrição é de R$ 85 e poderá ser paga até 11 de junho por boleto, Pix, cartão de crédito ou débito, conforme disponibilidade do banco. Segundo o Inep, não haverá prorrogação desse prazo.

As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro, em todo o Brasil. No primeiro dia, os candidatos farão a redação e responderão questões de linguagens, ciências humanas e língua estrangeira. No segundo, será a vez das provas de matemática e ciências da natureza. Os portões abrem às 12h e fecham às 13h (horário de Brasília), com início às 13h30.

Para quem tiver problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas, a reaplicação das provas acontecerá nos dias 16 e 17 de dezembro.

O Enem é a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, sendo utilizado por programas como o Sisu, Prouni e Fies, além de ser aceito em universidades de Portugal conveniadas com o Inep.

