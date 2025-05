UFPA abre seleção para professores visitantes com salário de até R$ 24,8 mil

A Universidade Federal do Pará (UFPA) está com inscrições abertas para dois processos seletivos destinados à contratação de Professores Visitantes, com titulação de doutorado. São oferecidas duas vagas, com salários que podem chegar a R$ 24.802,62.

As oportunidades são para as áreas de Direito Internacional Ambiental e Climático, com foco em Direitos Humanos (Edital nº 130/2025), e Ecoetologia (Edital nº 131/2025). Os contratados atuarão em regime de dedicação exclusiva, com remuneração variável conforme a experiência, partindo de R$ 14.019,74.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site da UFPA, entre as 14h de 22 de maio e as 18h de 4 de junho de 2025, seguindo o horário local de Belém (PA). A taxa de participação é de R$ 180,00, com possibilidade de isenção para quem solicitar entre 22 e 28 de maio.

O processo seletivo contará com duas etapas: defesa do plano de trabalho e análise do currículo Lattes. As avaliações estão previstas para acontecer de 10 a 20 de junho.

A validade dos processos será de um ano, podendo ser prorrogada por igual período. Mais informações podem ser consultadas no site oficial da UFPA, na seção de concursos e processos seletivos.

