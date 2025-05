PF fiscaliza eventos no Mangueirão para prevenir contra problemas

A Polícia Federal realizou a fiscalização da segurança privada em três grandes eventos na área do estádio do Mangueirão e seu entorno. No início da tarde de anteontem, sábado, 24, foi verificado o cumprimento do planejamento de segurança durante o 47º Congresso Estadual de Mulheres da Igreja Quadrangular, que levou cerca de 20 mil pessoas ao ginásio Guilherme Paraense, o Mangueirinho. Essa foi a primeira fiscalização em grande evento religioso, desde a publicação do novo Estatuto de Segurança Privada, em 2024.

Em seguida, policiais federais verificaram vigilantes da segurança da partida entre Remo e Volta Redonda, no estádio do Mangueirão. Por fim, foi feito trabalho semelhante no Amazon Music Festival, realizado no estacionamento do estádio, logo após a partida.

Há dois meses, a Polícia Federal se reuniu com representantes de grandes igrejas paraenses para tratar da segurança privada. Também participaram representantes da Polícia Militar, Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) e Corpo de Bombeiros, além do vigário geral da Arquidiocese de Belém e responsáveis por igrejas evangélicas.

Outra reunião, no mesmo dia, foi feita com representantes de empresas de shows e eventos, também para adequação à lei de segurança privada. Em ambos os encontros, foi explanada a exigência e contratação de empresa de segurança credenciada pela PF, com projeto de segurança prévio, em eventos de grande público, na forma da normatização nacional.

O trabalho educativo e de fiscalização já tem sido feito em grandes eventos, com presença constante da PF.

A Polícia Federal desempenha um papel essencial na fiscalização da segurança privada, garantindo que todos os requisitos estabelecidos sejam cumpridos. O tema ganha ainda mais relevância com a realização da COP30, em 2025, em Belém, evento que demandará um alto nível de organização e segurança para autoridades e participantes.

Fonte e imagens: Ascom/SRPF/PA em Belém