Energisa abre vagas de emprego no Pará, Amazonas, Goiás e Tocantins

A (re)energisa, marca de soluções sustentáveis do Grupo Energisa, um dos maiores grupos privados do setor energético brasileiro, está com oportunidades de emprego abertas nos estados de Goiás, Pará, Amazonas e Tocantins. As vagas estão disponíveis para todos os interessados que preencham os requisitos necessários para cada posição.

Os cargos são voltados a eletricistas de linha de transmissão, eletricistas de linha viva, eletricistas de montagem e manutenção, encarregados, técnicos de operação e manutenção, entre outros profissionais. Os selecionados atuarão nos municípios de Rio Verde, em Goiás; Parauapebas, Oriximiná e Canaã dos Carajás, no Pará; além de Palmas e Dianópolis, no Tocantins; Manaus, no Amazonas, entre outros.

Para se candidatar, os interessados devem enviar o currículo para o endereço de e-mail mferreira.silva@reenergisa.com.br, e informar, no campo assunto, a vaga desejada e o nome da cidade de atuação.

A empresa incentiva ainda, para formação de banco de talentos, o envio de currículos de profissionais técnicos em eletrotécnica ou eletricistas para funções de níveis pleno ou sênior, e encarregados (nível júnior sem formação técnica) interessados em atuarem em Altamira (PA), Anapu (PA), Barreiras (BA), Belo Monte (PA), Canaã dos Carajás (PA), Cataguases (MG), Rio Verde (GO), Dianópolis (TO), Macapá (AP), Manaus (AM), Nova Iguaçu (RJ), Oriximiná (PA), Palmas (PA), Parauapebas (PA), Redenção (PA) e Xinguara (PA).

Além do salário compatível com o mercado, a Energisa oferece uma série de benefícios atrativos, incluindo planos de saúde e odontológico, previdência privada, vale-alimentação ou refeição, auxílio-creche e participação nos lucros e resultados. Há também a disponibilização de programas de qualidade de vida, como o Wellhub (antigo Gympass).

Uma equipe de recrutamento da Energisa estará presente em Rio Verde (GO) para receber candidatos pessoalmente e esclarecer dúvidas sobre as vagas e o processo de inscrição. A atividade faz parte do evento “Energisa de Portas Abertas”, que será realizado no dia 19 de junho, das 9h às 12h, na Subestação de Rio Verde (BR 060, KM 20). A ocasião será uma oportunidade para os candidatos interessados em atuar no Grupo Energisa apresentarem seus currículos e conhecerem mais sobre as vagas disponíveis.

Vagas disponíveis na (re)energisa:

Posição: Engenheiro Projetos Obras II

Perfil do candidato: ter experiência na área de Engenharia Operação e curso superior concluído

Local: Cataguases-MG

Posição: Eletricista de linha de transmissão

Perfil do candidato: ter experiência na área de transmissão e qualquer curso técnico, preferencialmente de eletricista ou técnico de manutenção e operação.

Local: Parauapebas-Pa

Posição: Encarregado de manutenção

Perfil do candidato: ter experiência na área de transmissão sem formação específica.

Local: Altamira-PA

Posição: Eletricista de linha viva (nível pleno)

Perfil do candidato: ter experiência na área de transmissão e qualquer curso técnico, preferencialmente de eletricista ou cursos de linha viva.

Local: Parauapebas-PA ou Palmas-TO

Posição: Eletricista de Montagem Manutenção (todos os níveis)

Perfil do candidato: ter experiência na área de transmissão e qualquer curso técnico, preferencialmente de eletricista.

Local: Parauapebas-PA

Posição: Técnico de Manutenção (todos os níveis)

Perfil do candidato: ter experiência na área de transmissão e qualquer curso técnico, preferencialmente de eletricista.

Local: Belo Monte-PA ou Canaã dos Carajás-PA

Posição: Engenheiro de Automação

Perfil do candidato: ter experiência na área de Engenharia de subestações ou linhas de transmissão relacionadas com automação e controle e curso superior concluído

Local: Altamira-PA

Posição: Técnico de Subestação ou Linhas de Transmissão II

Perfil do candidato: ter experiência na área transmissão e curto tempo de atuação com LT ou SE. Qualquer formação técnica concluída

Local: Rio Verde-GO

Posição: Técnico de Manutenção III (nível sênior)

Perfil do candidato: ter experiência na área de Transmissão relacionadas com Manutenção e curso técnico concluído, preferencialmente técnico em Eletrotécnico(a).

Local: Dianópolis-TO

Sobre a Energisa

Com 119 anos de história, a Energisa é um dos maiores grupos privados com capital nacional do setor elétrico brasileiro. Somos um ecossistema de produtos e serviços voltado para protagonizar a transformação energética, conectando pessoas e empresas à melhor solução de energia e construindo um mundo mais sustentável.

Nosso portfólio abrange nove distribuidoras de energia elétrica, 13 concessões de transmissão, uma central de geração fotovoltaica centralizada, uma marca inovadora de soluções energéticas – a (re)energisa –, que conta com um dos maiores parques de geração distribuída fotovoltaica do país, além de comercialização de energia no mercado livre e serviços de valor agregado. Contamos também com uma central de serviços compartilhados, uma empresa de contact center para atender nossos clientes e a fintech Voltz, a primeira no segmento de empresas de serviço público de energia. Recentemente, diversificamos nosso portfólio com a inclusão da distribuição de gás natural, através da aquisição da ES Gás e um projeto, em construção, para geração de biometano a partir de resíduos sólidos.

Transformamos energia em conforto e desenvolvimento para mais de 20 milhões de pessoas em 863 municípios de todas as regiões do país e geramos mais de 20 mil empregos, diretos e indiretos.

