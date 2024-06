Lulu Santos é diagnosticado com 3 doenças em uma semana

O barítono Lulu Santos, de 71 anos, está enfrentando um período difícil devido a problemas de saúde. Ontem, quinta-feira, 13, o cantor anunciou nas redes sociais que foi diagnosticado com Dengue. Na segunda-feira, 10, ele já havia sido diagnosticado com influenza e gastroenterite aguda.

Devido a essas complicações, Lulu Santos teve que adiar seus shows programados para este fim de semana. “O músico também foi diagnosticado com dengue e, por orientação médica, seguirá o tratamento em repouso absoluto por mais alguns dias, com a necessidade de adiar sua agenda de shows deste final de semana: sexta-feira (14), em Sorocaba/SP, e no sábado (15), em Campinas/SP”, informou sua equipe em nota.

As apresentações foram remarcadas para os dias 4 e 5 de outubro em Sorocaba e Campinas, respectivamente. “Informamos que o ingresso é válido para a nova data, mas quem optar pela devolução pode entrar em contato pelo e-mail: support@icones.zendesk.com. A devolução será feita na mesma plataforma de pagamento da compra de ingresso”, esclareceu o comunicado de imprensa.

Lulu Santos foi hospitalizado na sexta-feira (7) e recebeu alta três dias depois. Ele foi diagnosticado com influenza A e gastroenterite aguda. Em um vídeo, ele explicou que não passou maquiagem para mostrar como fica uma pessoa que não tomou vacina contra a doença. Visivelmente abatido, Lulu contou que estava doente há sete dias e lamentou não ter se vacinado este ano. “Somos um país com uma tradição de eficiência em vacinação, mas por algum motivo isso se desvaneceu e eu mesmo acabei ficando vítima disso”, afirmou durante o programa “Mais Você”, da TV Globo.

O cantor finalizou com um alerta: “Não desejo isso a ninguém, então não façam como eu. Vá ao seu posto de vacinação e tome todas as vacinas. Elas salvaram a humanidade”.

Foto: divulgação