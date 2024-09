Entenda como Gusttavo Lima e Deolane viraram alvos da polícia

Gusttavo Lima e Deolane Bezerra. Duas figuras públicas brasileiras que entraram no centro de uma polêmica policial, se tornando até mesmo alvos de mandados de prisão preventiva. Como um fenômeno da música sertaneja e uma advogada influencer de notoriedade saíram das manchetes de entretenimento para estampar editorias de casos criminais?

Acontece que tanto Gusttavo quanto Deolane estão sendo investigados por um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado a apostas ilegais e o jogo do bicho. E para você que tem dúvidas sobre o que é lavagem de dinheiro, trata-se de um processo por meio do qual o dinheiro obtido através de atividades ilícitas é “limpo”, ou seja, a fonte criminosa desse dinheiro é disfarçada, fazendo parecer com que ele tenha uma origem legítima.

Dito isso, para a Polícia Civil de Pernambuco, Gusttavo e Deolane teriam usado recursos como compra de carros, aeronaves, imóveis e contratos de publicidade para ocultar bens provenientes de jogos ilegais. Eles são acusados de realizar transações suspeitas com a HSF Entretenimento, empresa de Darwin Henrique da Silva Filho, CEO da Esportes da Sorte, que também está sendo investigado.

No caso de Gusttavo Lima, o cantor teria recebido aproximadamente R$ 9,7 milhões da HSF em duas transações realizadas em 2023, e sua empresa, a Balada Eventos e Produções, teria agido para ocultar valores ilegais. Para isso, ela teria até mesmo negociado a venda de uma aeronave para a empresa J.M.J. Participações, que pertence a um dos investigados, José André da Rocha, sócio da plataforma Vai de Bet, que também estaria envolvida no esquema. A aeronave foi apreendida pelas autoridades.

Já Deolane, teria comprado à vista uma Lamborghini no valor de R$ 4 milhões por meio da empresa Bezerra Publicidade e Comunicação, que ela comanda junto da irmã, Daniele. O veículo foi vendido pela HSF Entretenimento. Além disso, Deolane ainda recebeu pagamentos da Esporte da Sorte por meio de contratos de patrocínio, compra de imóveis e outros carros de luxo. Em julho deste ano, Deolane chegou a abrir uma empresa de apostas com capital de R$ 30 milhões, chamada Zeroumbet, que também teria o objetivo de lavar dinheiro de jogos ilegais.

OPERAÇÃO INTEGRATION

Para a polícia, o esquema em questão movimentou aproximadamente R$ 3 bilhões, e outras pessoas ligadas ao setor de jogos de azar também estão sendo investigadas. Como resultado dessa apuração, a Polícia Civil deflagrou no início de setembro a Operação Integration, gerando 19 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão em cinco estados. A Justiça ainda decretou o sequestro de bens de diversos investigados, incluindo aeronaves, carros de luxo e ativos financeiros de 2,1 bilhões de reais.

Entre os alvos da operação, estão, é claro, Deolane e Gusttavo, que tiveram sua prisão preventiva decretada pela juíza Andrea Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife.

Fonte: Pleno news/ Fotos: Felipe Souto Maior / AgNews | Leo Franco / AgNews