Fapespa participa do Fórum Nacional de Fundações de Amparo à Pesquisa no RJ

Para promover a troca de experiências entre as Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (FAPs) e o diálogo com entidades e agências federais e internacionais de fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação, é realizada no Rio de Janeiro (RJ) a 65ª edição do Fórum Nacional Confap, entre os dias 23 e 27, deste mês, com a participação da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa).

O evento do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap) tem parceria com a Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj), e reúne na capital carioca presidentes e equipes técnicas das 27 Fundações estaduais.

“Cada pessoa é uma pessoa e cada grupo de pessoas é diferente de outro grupo de pessoas. Então, acredito que nós precisamos pensar em um Brasil diverso, além de ter atitudes diversas para grupos diversos. Acho que no Brasil temos coisas muito urgentes para tratarmos, a primeira delas é a certeza que cientistas precisam ter de que seu o financiamento para pesquisas vai continuar”, destacou Eliete Bouskela, professora titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia de Medicina da França, que presidiu a mesa de abertura do evento.

Participaram da cerimônia de abertura Luís Fernandes – ministro do MCTI em exercício; Antônio Gomes – diretor de Avaliação e Presidente substituto da Capes; Celso Pansera – presidente da Finep; Álvaro Prata – presidente da EMBRAPII; Júlio César Castelo Branco Reis Moreira – presidente do INPI; Jerson Lima Silva – presidente da Faperj; e Odir Dellagostin – presidente do Confap.

“O Confap tem se tornado historicamente um ponto de discussão entre as agências de financiamento. Sejam ela no âmbito estadual, as próprias FAP ou no âmbito federal, onde a gente fala de CAPEs, CNPq, FINEP, EMBRAPII e outros parceiros que o CONFAP consegue congregar e trazer para o desenvolvimento de parcerias com as FAPs. Então, para a Fapespa estar nesse momento de discussão é uma oportunidade de opinar, de direcionar, de trazer o que temos dentro do Estado como diretriz para o fomento da ciência, tecnologia e inovação para que isso esteja muito bem representado nas parcerias que vão ser executadas daqui pra frente com todos esses entes”, explica o diretor científico da Fapespa, Deyvison Medrado, que na oportunidade representa a Fapespa.

Integração – As FAPs desempenham um papel crucial no Sistema Nacional de CT&I ao financiar projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, promovendo o avanço científico e tecnológico no Brasil. “Atualmente, elas contribuem com aproximadamente um terço do fomento à pesquisa no País. Também facilitam a interação entre universidades, centros de pesquisa e o setor produtivo, impulsionando a aplicação prática do conhecimento científico”, destacou o presidente do Confap, Odir Dellagostin.

As atividades do encontro serão realizadas na sede da FAPERJ, na Academia Nacional de Medicina (ANM) e no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF). No último dia do evento, serão realizadas visitas técnicas à Rocinha (programa Favela Inteligente) e ao Parque Tecnológico da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

O diretor da Fapespa explica que o encontro é oportunidade para troca de conhecimentos, para a fortalecer o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação, mas também um momento de coletar, de entender, boas práticas de ações para que isso seja implementado dentro da Fundação. “Tudo isso no final reflete na possibilidade, de parcerias e de um planejamento estratégico, de um planejamento de longo prazo das ações a serem executadas”.

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom Confap