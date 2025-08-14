quinta-feira, agosto 14, 2025
SEGURANÇA

Incêndio de grandes proporções atinge loja de calçados em Ananindeua

Ananindeua, 14 de agosto de 2025 Na manhã desta quinta-feira (14), um incêndio de grandes proporções atingiu a loja Paraibanas Calçados, localizada na Travessa SN21, no bairro do Paar, em Ananindeua. O fogo teve início por volta das 9h40 e rapidamente se espalhou para estabelecimentos vizinhos, causando grande preocupação na comunidade local.

De acordo com um funcionário da loja, a suspeita é de que o incêndio tenha sido provocado por um curto-circuito causado por um ventilador.  Imagens registradas por testemunhas mostram uma densa fumaça escura se alastrando e tomando conta do céu da região, visível a vários metros de distância do local.

Felizmente, não houve registro de feridos ou vítimas.  As equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Pará estiveram no local, conseguiram controlar as chamas e, neste momento, realizam o trabalho de rescaldo. 

Repercussão e apoio à comunidade

O incidente gerou grande repercussão nas redes sociais, com moradores e comerciantes locais expressando solidariedade às vítimas e preocupações com a segurança na região.  A comunidade tem se mobilizado para apoiar os afetados e reforçar a importância de medidas preventivas contra incêndios em estabelecimentos comerciais.

Este episódio destaca a necessidade de atenção às condições de segurança elétrica e de infraestrutura nos comércios locais, visando prevenir acidentes e proteger vidas.

Imagem: Reprodução Redes Sociais

