Equatorial Pará e FIEPA firmam parceria para a construção de mais um posto do E+ Reciclagem em Belém

Projeto integra o Programa de Eficiência Energética da Equatorial Pará e tem como objetivo a coleta seletiva e a conscientização sobre a preservação do meio ambiente, através da troca de materiais recicláveis por desconto na fatura de energia.

Na manhã da última quinta-feira, 27, a Equatorial Pará firmou parceria com o Sistema FIEPA (Federação das Indústrias do Estado do Pará) para a ativação de um novo posto fixo do projeto E+ Reciclagem, que objetiva dar destinação correta aos resíduos recicláveis em troca do desconto na conta de energia. A assinatura do termo de convênio ocorreu na sede da FIEPA, em Belém, com a presença de representantes da instituição e da distribuidora de energia.

Com este novo posto que será inaugurado, a Equatorial Pará passará a ter 5 postos de coleta fixos na capital paraense e no estado 9. Desde 2015, a iniciativa recebeu cerca de 24,5 toneladas de resíduos recicláveis e bonificou, com mais de 776 mil reais, 24 mil clientes que participaram da ação.

De acordo com o presidente da FIEPA, Alex Dias, a parceria será fundamental para a conscientização da preservação do meio ambiente.

“Encerramos o mês do meio ambiente com chave de ouro ao assinar esta parceria com a Equatorial no programa E+ Reciclagem. Damos um firme passo na conscientização, no exemplo a partir de nós mesmos, da importância da sustentabilidade ambiental e, fundamentalmente, na proliferação de boas práticas que promovam a preservação ambiental como uma grande semente para o nosso futuro”, enfatiza Alex.

Mauro Chaves, gerente de Relações Institucionais da Equatorial Pará destacou a importância do projeto não só para a preservação do meio ambiente, mas também para a economia da família paraense.

“Hoje é um dia muito importante ao firmarmos esta parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Pará. Temos certeza de que essa colaboração trará muitos benefícios para o projeto E+ Reciclagem, não apenas para a preservação do meio ambiente, mas também para o consumo racional de energia elétrica e para a economia das famílias paraenses”, destaca Mauro.

O novo posto que será construído deve ser ativado em até dois meses. Nele, os clientes poderão entregar resíduos como papel, plástico, metal, óleo de cozinha, baterias e eletrônicos com placas. A distribuidora recebe esses materiais e encaminha a empresas de reciclagem. Além disso, nos postos do E+ Reciclagem também são aceitos potes de vidro com tampa que são doados ao banco de leite da Santa Casa de Misericórdia.

Para Pricila Hinvaitt, analista do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Equatorial Pará, com um novo posto, o E+ Reciclagem aumenta a sua visibilidade e atinge um público ainda maior na cidade.

“Nosso objetivo é expandir cada vez mais o E+ Reciclagem. A Equatorial sabe e reconhece a importância da sustentabilidade e busca, cada vez mais, alinhar suas iniciativas a ações com esse foco”, finaliza Pricila.