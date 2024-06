Apesar de Toffoli, Marcelo Odebrecht ainda responde a 40 processos

Apesar das decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli, que anularam as condenações de Marcelo Odebrecht, e do acordo que o governo deve fechar com as empreiteiras da Lava Jato para revisão da forma de pagamento de, multas, o ex-presidente da construtora ainda responde a 40 processos.

As decisões de Toffoli contemplaram condenações e atos de do ex-juiz e atual senador Sergio Moro contra Marcelo. Os atos de outros promotores, juízes e órgãos de fiscalização continuam.

Os processos se originaram do acordo de delação premiada firmado por Marcelo na Lava Jato. Tratam-se de ações no Tribunal de Contas da União (TCU), Receita Federal e Justiça Criminal da Bahia e Distrito Federal. As informações são de Mônica Bergamo, colunista da Folha de S. Paulo.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/YouTube Valor Econômico