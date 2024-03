Equatorial Pará investe mais de R$ 65 milhões em cidades do Nordeste do Pará e Baixo-Tocantins

O objetivo é melhorar ainda mais a qualidade do fornecimento, segurança e bem-estar para os clientes da Distribuidora.

A Equatorial Pará realizou mais de R$ 65 milhões em investimentos em diversos municípios do Nordeste e Baixo-Tocantins, durante o ano de 2023. Bujaru, Santa Luzia do Pará, Ipixuna do Pará, Salinópolis, São Miguel do Guamá, Capanema, Igarapé-Miri, Bragança e Paragominas, estiveram na rota de investimentos da Distribuidora, como a ampliação de subestações, expansão e melhorias na rede elétrica, bem a instalação de equipamentos, como reguladores e religadores automatizado.

Entre os serviços que foram feitos pela Equatorial Pará na melhoria no fornecimento de energia elétrica foram as melhorias nas subestações em Castanhal, além da automatização de religadores de energia elétrica nas cidades.

Para o Superintendente da Regional Nordeste, da Equatorial Pará, José Carlos Porpino, o objetivo é sempre melhorar a qualidade de fornecimento e garantir a expansão do sistema elétrico para a ligação de novos clientes.

“Nosso objetivo é melhorar o fornecimento de energia para os nossos clientes, garantindo a satisfação e promovendo a entrega de um serviço de qualidade em diversos municípios, que reúne quase 30% da população do Estado do Pará”, avaliou Porpino.

MAIS INVESTIMENTOS

Em Ipixuna do Pará a Equatorial Pará investiu cerca de R$ 18 milhões, com a construção de um novo alimentador expresso para a cidade, bem como a instalações de 4 religadores automatizados e a construção de redes para ligação de novos clientes, garantindo assim a qualidade do fornecimento ao município.

Castanhal foi a cidade que mais recebeu recursos nessa rota de investimentos de melhorias em 2023. A Equatorial Pará investiu R$ 18 milhões e 500 mil reais em 2023: ampliação das subestações Castanhal e Modelo, expansão e melhorias na rede elétrica, instalação de 32 religadores automatizados e ainda reforma e modernização da agência de atendimento.

Já em Bujaru, cidade que conta com um pouco mais de 28 mil habitantes, a Equatorial investiu cerca de R$ 3 milhões e 300 mil reais em 2023 com a construção de redes para a ligação de clientes e a ampliação da subestação da cidade ocorrerá agora no mês de março.