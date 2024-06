Remadores da Associação da Guajará conquistam medalhas no Campeonato Brasileiro Master em São Paulo

A Associação de Remo Guajará, com uma equipe de doze atletas, participou do Campeonato Brasileiro de Remo Máster, realizado na raia olímpica da USP, em São Paulo. Ganhou medalhas de ouro, prata e bronze. Ouro com as remadoras Milena Morgado/Iris Etiere e com Lúcia Ondina/Ida Tanno.

Altair Bezerra remou em oito provas e foi bem colocado em todas. Na bagagem trouxe cinco medalhas de prata e uma de bronze.

Disse que perdeu as provas para o Corinthians que formou uma seleção de atletas de outros estados para competir. “Aqui, no campeonato, se vê os grandes atletas do remo do passado. Por exemplo, Odilon Maia, 94 anos, ainda está competindo em Mundiais, remou no Oito e Quatro Sem. Uma lenda do remo brasileiro máster. Estou satisfeito pelas minhas conquistas junto aos companheiros de equipe”, contou.

O campeonato, chancelado pela Confederação Brasileira de Remo [CBR], contou com mais de 200 atletas de nove Estados. (Colaborou Braz Chucre/Ronabar)

Imagens: Divulgação