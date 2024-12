Equatorial Pará orienta sobre uso adequado da energia mesmo com a bandeira verde em dezembro

Com o anúncio da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), não haverá cobrança adicional para o consumo deste mês, mas distribuidora alerta sobre a importância de hábitos sustentáveis.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou o retorno da bandeira tarifária verde para o mês de dezembro, o que é uma boa notícia para os consumidores, já que isso significa que não haverá nenhum acréscimo na conta para o consumo deste mês. A medida vale para todos os clientes de energia conectados ao Sistema Interligado Nacional.

A bandeira ficou verde de abril de 2022 até julho de 2024, quando foi interrompida com o anúncio da bandeira amarela, seguida de bandeira verde em agosto, vermelha, patamar 1, em setembro, vermelha, patamar 2, em outubro, e amarela em novembro.

De acordo com a ANEEL, o período chuvoso mais intenso no país nas últimas semanas favoreceu a geração de energia hidrelétrica, com custo de geração inferior ao de fontes termelétricas – acionada mais frequentemente quando os níveis dos reservatórios estão baixos, com isso foi possível a volta da bandeira verde.

A gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, Luciana Carmo, destaca que mesmo que a bandeira verde não tenha um custo adicional, é fundamental que as pessoas tenham o uso adequado de energia para evitar desperdícios, e, consequentemente, surpresas na conta.

“A Equatorial Pará orienta seus clientes constantemente sobre o uso adequado e sustentável da energia. Agora, estamos em um mês com a bandeira mais favorável, mas hábitos conscientes nunca são demais. Sempre reforçamos dicas importantes como apagar a luz de ambientes vazios, tirar aparelhos eletrônicos da tomada e ficar de olho nas borrachas das geladeiras, por exemplo”, afirma.

Confira mais dicas que a Equatorial Pará separou algumas dicas para garantir a economia na conta de luz:

Evite abrir e fechar a geladeira a todo instante;

Troque as lâmpadas antigas por novas de LED;

Para os aparelhos de ar-condicionado que ficam ligados por longos períodos, é importante que contenham a tecnologia inverter e que a temperatura esteja em média a 23ºC;

Acumular uma grande quantidade de roupas para lavar e passar de uma vez só é o ideal. Não esqueça de utilizar a capacidade máxima;

Uma das principais recomendações se tratando de economia de energia é utilizar aparelhos eletrodomésticos que apresentam no selo PROCEL/INMETRO de economia de energia a indicação “A”, ou seja, com maior economia.

Tarifa Social

Os clientes que se enquadram como baixa renda, podem ter a chance de economizar até 65% de desconto na conta de energia, através do cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica, programa do Governo Federal que assegura esse benefício.

Para mais informações sobre as condições e o cadastro na Tarifa Social, os interessados podem acessar os canais oficiais da Equatorial Pará: WhatsApp (Assistente Virtual Clara) – (91) 3217-8200; site: http://www.equatorialenergia.com.br/; Central 0800 0910196; posto de atendimento presencial da Distribuidora e APP Equatorial.