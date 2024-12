Líbero Luxardo recebe “Mururé”: uma história da ilha do Combu

Nesta segunda-feira (2), a partir das 18h30, o Cine Líbero Luxardo apresenta o curta-metragem “Mururé”,onde retrata temáticas como conflitos familiares e a Amazônia.

O curta, retrata a história de uma jovem não binária que vive na ilha do Combu, em Belém, no Pará. A personagem passa por diversos conflitos familiares, porém um encontro inesperado com a Amazônia muda totalmente o rumo de sua vida.

Após a exibição do filme, haverá uma palestra sobre a presença de profissionais trans no audiovisual paraense, organizada pela equipe Mururé. O debate abordará temáticas e vivências que podem ser exploradas no cinema.

Serviço:

Data: 02/12

Horário: 18h30

Local: Cine Líbero Luxardo

Endereço: Av. Gentil Bittencourt, 650, Nazaré – Belém

Entrada gratuita

Foto: Ana Paula Gomes