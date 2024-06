Esmac corre risco de ficar de fora da Taça Brasil de Futsal no Mato Grosso

A Esmac, time ranqueado no futsal paraense, está vivendo um grande dilema no momento. Está ameaçada de ficar de fora da Taça Brasil de Futsal, edição 2024, caso não pague a taxa de inscrição. O prazo se encerra nesta sexta-feira, 22.

O valor pecuniário é de cinco mil e, por enquanto, a diretoria da instituição não se posicionou ao pagamento criando uma situação desagradável às perspectivas dos atletas e comissão técnica a presença da equipe paraense no evento nacional.

A Taça Brasil reúne os principais clubes brasileiros e tem a chancela da CBFS [Confederação Brasileira de Futsal]. A sede da competição é a cidade de Sorriso, no Mato Grosso, no período de 11 a 17 de agosto,

A Esmac obteve na Seel a concessão das passagens aéreas, considerando uma despesa a menos para a diretoria da instituição mantenedora.

Embora sem ter certeza da viagem, os atletas seguem nos treinamentos para encarar os adversários em boas condições técnicas.

E lembrar que a mesma situação aconteceu com o futsal do Clube do Remo referente ao 1º Campeonato Brasileiro Adulto organizado pela CBFS. A diretoria azulina não pagou a inscrição do clube. (Colaborou Braz Chucre/Ronabar)

Imagem: Divulgação