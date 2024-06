Condenado por improbidade administrativa e execuções fiscais é pré-candidato a prefeito em Rio Maria

Detentor de uma extensa ficha pregressa de crimes contra a administração pública, o ex-prefeito de Rio Maria, Walter José da Silva, conhecido como Waltinho, pretende voltar à cena política se lançando pré-candidato à prefeitura local nas próximas eleições municipais de outubro.

Acusado de estelionato eleitoral, quando prometeu em sua bandeira de campanha na eleição onde obteve êxito, Waltinho ludibriou a população do município incluindo em suas propostas de governo a construção de 500 casas populares, chegando ao final do mandato, marcado por várias greves de servidores, sem cumprir com nenhum compromisso assumido.

Constam ainda contra o pré-candidato, vários inquéritos policiais em andamento, bem como condenações por diversas execuções fiscais, contas reprovadas pelo Tribunal de Contas (TCM e TCE), processos por improbidade administrativa, pedido de Execução pelo Ministério Público do Pará no valor de R$ 21 milhões, devendo ser restituídos aos cofres públicos do município.

Comentários nos bastidores políticos de Rio Maria dão conta se tratar de uma verdadeira temeridade para a população, ter entre a lista de pré-candidatos à prefeitura, um político com uma ficha corrida de tal envergadura.

A reportagem tenta entrar em contato com a assessoria de Waltinho, porém, ainda não obteve retorno.

Imagens: Reprodução