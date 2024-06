Caixaparah agita associados com a tradição do Banho de Cheiro

O Caixaparah vai realizar no domingo, 23, uma programação festiva elaborada pela Diretoria do Caixaparah, por meio do Departamento Social. Trata-se do tradicional “Banho de Cheiro”, cujas atrações músicas serão a Banda Xeiro Verde, Forró do Bacana e Nelsinho Rodrigues. Haverá animação infantil com a Patrulha Colorê, alem de outras diversões, brincadeiras para todas as idades, sem faltar o melhor Banho de Cheiro do Pará.

Todas diretrizes foram adotadas pela diretoria do clube, à frente o presidente Alberto Henrique, com assessoramento do diretor Fernando Guerreiro, visando o êxito da programação, proporcionando aos associados uma recepção digna pela tradição do clube radicado no município de Ananindeua.

“Tudo foi providenciado com antecedência objetivando outra vez o sucesso do nosso tradicional “Banho de Cheiro”, o único em nosso município a oferecer para que os associados possam desfrutar novamente do banho cheiroso de São João deste ano que promete muitas movimentações durante o transcorrer da programação”, diz Alberto Henrique.

Em função da programação neste domingo, não haverá rodada do Campeonato Interno do clube, por decisão da própria diretoria, com respaldo da coordenação geral da competição.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar