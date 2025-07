Esplanada das Fontes garante lazer inclusivo e gratuito para crianças no Parque da Cidade, em Belém

Com jatos d’água, escorregadores coloridos, toboáguas e muita alegria, o primeiro parque aquático público de Belém, a Esplanada das Fontes, tem encantado crianças e famílias no Parque da Cidade. Gratuito e acessível, o espaço recebe meninas e meninos de até 12 anos, inclusive aqueles com mobilidade reduzida, garantindo o direito de brincar com segurança e inclusão.

O ambiente foi planejado com piso antiderrapante, rampas sem degraus e cadeiras de rodas desenvolvidas especialmente para uso aquático. A proposta é proporcionar um lazer digno e confortável para todas as crianças, com ou sem deficiência.

“Eu, como pai e arquiteto, fiquei orgulhoso de ver o parque realmente acessível”, contou Rômulo Maranhão, pai da pequena Maitê, que usa cadeira de rodas adaptada.

Para Beatriz Cardoso, mãe do Miguel, diagnosticado com paralisia cerebral e autismo, o parque representa mais do que lazer: “É a primeira vez que vejo algo tão abrangente em Belém. Precisamos cuidar desse lugar, que é nosso.”

A segurança também é prioridade. O espaço conta com bombeiros, salva-vidas e monitores em todos os turnos. Regras simples, como uso de trajes apropriados e fraldas impermeáveis, ajudam a manter o ambiente seguro e confortável para todos.

Últimos dias de funcionamento

A Esplanada das Fontes funcionará até o início de agosto. Depois disso, o Parque da Cidade será entregue ao Governo Federal e à ONU para a montagem da estrutura da COP30, que acontecerá em Belém em novembro, reunindo líderes mundiais para debater soluções para a crise climática.

Primeira colônia de férias pública do Brasil

Paralelamente ao parque aquático, o Parque da Cidade abriga a primeira colônia de férias pública do país, com mais de 10 mil crianças inscritas. A programação segue até 31 de julho, com oficinas culturais, esportivas e tecnológicas todos os dias.

Entre as atividades estão aulas no maior skatepark olímpico da Região Norte, contação de histórias, batalhas de hip-hop e muito mais tudo gratuito e supervisionado por profissionais das secretarias estaduais de Cultura (Secult), Esporte e Lazer (Seel) e Educação (Seduc).

Imagem: Agência Pará