Estação das Docas comemora 24 anos com programação especial a partir do dia 10

No próximo dia 13 de maio o complexo turístico, cultural e gastronômico Estação das Docas irá completar 24 anos de funcionamento, e, para celebrar a data, a Organização Social Pará 2000, que administra o espaço, preparou três dias de programações gratuitas que contam com apresentações musicais para todos os gostos. Entre os dias 10 e 12 de maio, um palco montado na orla irá receber atrações regionais, além de atividades voltadas para o público infantil. Confira!

Sexta-feira (10)

As comemorações iniciam já na próxima sexta-feira, 10, com a tradicional roda de carimbó do projeto “Pôr do Som”, que terá nesta edição especial de aniversário, em parceria com a Fundação Carlos Gomes, o Grupo Regional Galo Duro, que promete colocar o público para dançar ao som dos ritmos e danças amazônicas, a partir das 18h30.

Sábado (11)

No sábado, dia 11, quem comanda o fim de tarde com muito pagode e alegria são as integrantes do grupo ‘Pagode das Meninas’, que farão um show regado a grandes sucessos do pagode e do samba. O show inicia às 17h. Em seguida, às 19h30, será a vez do trio Trilha da Serra trazer um repertório com os ritmos dançantes da cultura musical nordestina, com muito forró, xaxado e quadrilha, já deixando todos na expectativa para a quadra junina.

“Estamos muito felizes por poder participar dessa linda festa. A expectativa do trio é a melhor possível para essa apresentação. Pretendemos colocar o público para dançar e curtir uma noite com muita alegria, em comemoração aos 24 anos da Estação das Docas”, afirma Júnior Veloso, integrante do trio Trilha da Serra.

Domingo (12)

Domingo (12) será um dia mais que especial, pois a programação será alusiva aos 24 do complexo, e, também, ao Dia das Mães. Das 12h às 13h, as mães que optarem por almoçar em algum dos restaurantes da Estação serão homenageadas com a apresentação dos saxofonistas Daniel Serrão e David de Oliveira, que tocarão grandes clássicos da música brasileira nos palcos deslizantes, onde, em seguida, músicos da terra farão shows de voz e violão, das 13h às 15h.

Às 17h, as cores vibrantes, os mascarados e os cabeçudos encantarão o público junto do Boi Veludinho, durante um cortejo pela orla e uma apresentação cheia de alegria e interação. Simultaneamente, o Clube da Animação realizará oficinas criativas com as crianças, que irão aprender a confeccionar um brinde para as mães.

A partir das 19h, a cantora Maria Lu encerrará a programação em grande estilo, tocando músicas de todos os gêneros e para todos os gostos. “Estou muito feliz, e me sinto muito valorizada como artista por poder mostrar a música regional dentro desse espaço, que é a minha casa também. Tenho uma história com a Estação, que faz parte da minha trajetória musical. Eu toco no complexo há pelo menos 12 anos, vivi muita coisa por lá, e acredito que é assim para muitos conterrâneos. Venham todos curtir essa programação com a gente”, convida Maria Lu.

Desde que foi fundada, no ano 2000, a Estação das Docas é administrada pela Organização Social Pará 2000, por meio de contrato de gestão com a Secretaria de Estado de Turismo.

“Nossa expectativa é de que todos aproveitem essa programação que foi pensada com tanto carinho, para comemorar os 24 anos desse espaço que é tão querido por todos. Temos muito orgulho de estar a frente deste espaço há 24 anos, contando a história e fazendo parte de tantos momentos e memórias de quem já passou por aqui”, declara Ruan Rocha, presidente da Organização Social Pará 2000, que administra a Estação das Docas.

Veja a programação:

10/05 (sextaa-feira)

18h30 – Pôr do Som especial de aniversário, em parceria com a Fundação Carlos Gomes – Apresentação Grupo Regional Galo Duro na orla, entre Armazéns 1 e 2.

11/05 (Sábado)

17h às 19h30 – Grupo Pagode das Meninas, na orla entre Armazéns 1 e 2.

19h30 às 22h – Trilha da Serra, na orla entre Armazéns 1 e 2.

12/05 (domingo)

12h às 13h – Apresentações de sax com Daniel Serrão e David de Oliveira, nos palcos deslizantes.

13h às 15h – Apresentações de voz e violão com músicos paraenses, nos palcos deslizantes.

17h às 18h – Cortejo Boi Veludinho, na orla entre Armazéns 1 e 2.

17h às 19h – Oficina para as crianças produzirem brindes para as mães com o Clube da Animação, na orla entre Armazéns 1 e 2.

19h às 21h – Show Maria Lu e Banda, na orla entre armazéns 1 e 2.

A programação é uma promoção do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo e realização da Organização Social Pará 2000.

Serviço

Programação 24 anos da Estação das Docas

Data: 10 a 12 de maio de 2024

Texto: Beatriz Santos – Ascom/OS Pará 2000

Fonte: Agência Pará/Foto: Beatriz Santos/Divulgação