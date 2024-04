Testemunhas de Jeová constroem novo local de reuniões em São Domingos do Araguaia

Imagine um canteiro de obras que reúne homens e mulheres de diferentes formações, idades e culturas. Este é o cenário observado nas construções dos Salões do Reino das Testemunhas de Jeová, como a que está acontecendo no centro de São Domingos do Araguaia, PA. Elas mesmas realizam todas as atividades do projeto, desde a fundação dos alicerces até os acabamentos finais do prédio.

Todos os voluntários recebem treinamento para realizar as tarefas com segurança, usando os equipamentos de proteção individual apropriados. Isso os ajuda a cumprir a meta de zero acidentes.

O local, de 179 m², terá um auditório com capacidade para mais de 100 pessoas. As reuniões semanais que serão realizadas no local darão destaque ao estudo da Bíblia. Elas serão abertas ao público e gratuitas.

Cada voluntário decide quantos dias deseja apoiar a construção, conciliando a programação com atividades diárias como trabalho, estudos e família. Natália, mãe de dois filhos, está apoiando o projeto duas vezes na semana e viaja 59 km para chegar na construção. Ela diz: “Apesar do sol quente, eu me sinto muito feliz porque o ambiente no canteiro de obras é animador!”.

Aldeane, técnica de enfermagem, está aproveitando as férias para apoiar o projeto. Ela diz: “O que me motiva a ser voluntária é o amor a Jeová Deus, a sensação de me sentir útil e a oportunidade de estar ao lado de verdadeiros amigos. Quando chego em casa, sinto uma alegria que não cabe no peito!”.

Muitas pessoas na comunidade ficam impressionadas com a rapidez com que as obras são concluídas. A construção do Salão do Reino do teve início em janeiro de 2024 e a previsão de conclusão é para o mês de maio.

Para outros, o clima alegre e respeitoso nos canteiros é o que mais chama atenção, porque os voluntários se esforçam para manter a paz e a união entre eles. É como diz Josenildo Santos, um voluntário que já participou de várias construções: “Faço muitos amigos apoiando os projetos de construção. A atmosfera é tão feliz e alegre que nem sentimos o tempo passar.” Ele conclui dizendo: “É muito bom participar no projeto de construção de um local onde as pessoas da comunidade vão encontrar ajuda para enfrentar situações difíceis e encontrar um ambiente acolhedor, agradável e amigável.”

No mundo todo, as Testemunhas de Jeová realizam reuniões em mais de 118 mil congregações — 12 mil delas no Brasil. Para encontrar um local de reuniões perto de você, clique em “Reuniões” na aba “Quem Somos” do jw.org, o site oficial das Testemunhas de Jeová.

SERVIÇO

Endereço: Avenida Duque de Caxias, s/n, Centro, São Domingos do Araguaia, PA

Horário das reuniões: quartas-feiras às 19h30 e sábados às 19h30

Data: A partir do mês de maio de 2024

Imagem: Divulgação