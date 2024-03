Estação, Mangal e Parque do Utinga são opções de lazer no feriado da Semana Santa

Para aqueles que optaram por permanecer em Belém durante o feriado prolongado da Semana Santa, uma boa opção de lazer é a visita à Estação das Docas, o Mangal das Garças, e o Parque Estadual do Utinga “Camillo Vianna”. Os espaços culturais e turísticos, administrados pela Organização Pará 2000, estarão abertos ao público neste feriadão, com entrada gratuita.

A Estação das Docas, no bairro da Campina, oferece uma linda vista e um pôr do sol imperdível na orla, e diversas opções de restaurantes, lanchonetes, sorveterias, lojas e cafeteria. O complexo é aberto ao público diariamente. De domingo a quinta-feira, o espaço funciona de 10h à 00h e às sextas e sábados abre de 10h à 01h. O local fecha às terças para manutenção, mas na próxima terça (02/04) abrirá, excepcionalmente, ao público.

Para os amantes de animais diversos e de um contato mais direto com a natureza, o Mangal das Garças, localizado na Cidade Velha, funciona de terça a domingo, das 08 às 18 h e fecha às segundas para manutenção. O público pode aproveitar este feriado para conhecer os espaços de visitação monitoradas, como a Reserva José Márcio Ayres (borboletário), o Viveiro das Aningas, o Farol de Belém e o Memorial Amazônico da Navegação.

Se o destino for um ambiente mais esportivo e ao ar livre, o Parque Estadual do Utinga é o lugar ideal. O espaço estará aberto normalmente na semana santa, de 6h às 17h. O local funciona de quarta a segunda, das 06 às 17h, e fecha às terças para manutenção. Os visitantes podem relaxar fazendo uma boa caminhada, pedalando, ou mesmo praticando ecoesportes como tirolesa, boiacross entre outros serviços oferecidos no Parque.

Serviço:

Estação das Docas

Sexta (29/03) Aberto de 10h à 01h

Sábado (30/03) Aberto de 10h à 01h

Domingo (31/03) Aberto de 10h à 00h

Segunda (01/04) Aberto de 10h à 00h

Terça (02/04) Aberto, excepcionalmente, de 10h à 00h.

Parque Zoobotânico Mangal das Garças

Sexta (29/03) Aberto de 08h às 18h

Sábado (30/03) Aberto de 08h às 18h

Domingo (31/03) Aberto de 08h às 18h

Segunda (01/04) FECHADO para manutenção semanal

Terça (02/04) aberto de 08h às 18h

Parque Estadual do Utinga “Camillo Vianna”

Sexta (29/03) Aberto de 06h às 17h

Sábado (30/03) Aberto de 06h às 17h

Domingo (31/03) Aberto de 06h às 17h

Segunda (01/04) 06h às 17h Terça (02/04) FECHADO para manutenção semanal

Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar